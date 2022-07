Az egész Európai Unióban gondot jelent az aszály

Évtizedek óta nem volt akkora baj a szántóföldeken, mint az idén, az aszály okozta kár mértéke elérheti a nyolcszázmilliárd forintot is – hívta fel a figyelmet Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke. A szövetség közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az őszi búza átlaghozama országosan a tavalyi hektáronkénti hat tonna helyett idén a négy tonnát sem éri el.

– A Dunától keletre óriási a gond, már a kalászosok is gyenge hozamot hoztak, a kapásnövények pedig gyakorlatilag teljesen felsültek – emelte ki a Magosz elnöke.

A szakember szerint a szálastakarmány mennyisége is jóval kevesebb lesz, az állatokkal sok helyen már most a téli takarmányt etetik meg. – Minden eszközzel segíteni kell a termelőket, hiszen emberemlékezet óta nem volt ekkora aszály. Már vannak felajánlások arra, hogy a Dunántúlról Kelet-Magyarországra hoznak bálákat – közölte Jakab István. Majd hozzátette: kiemelt hangsúlyt kell kapjon a vízvisszatartás, akár duzzasztással is, és fel kell tölteni vízzel a csatornákat.