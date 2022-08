A minisztérium szerint a hazai ellátás több hétre biztosított

Már augusztus 4. óta nem érkezik olaj Magyarország, Csehország és Szlovákia felé. A hírt a vezeték orosz oldalát felügyelő cég szóvivője jelentette be kedden, öt nappal a leállás után. Az orosz Transznyeft azzal indokolta a szállítás leállítását, hogy nem tudta kifizetni a tranzitdíjat a vezeték ukrán szakaszát birtokló UkrTransNafta nevű cégnek. Ez azért történt, mert az orosz bankokat is szankciók sújtják, így az oroszok állítása szerint nem sikerült az utalás. Az orosz vállalat azt ígéri, hogy folyamatosan keresi a megoldást.

Holoda Attila energetikai szakértő az Index kérdésére megjegyezte: ez nagyon érdekes helyzet, hiszen felvetődik az a kérdés, hogy ugyanannál a banknál mi tudunk fizetni az oroszoknak, az oroszok viszont nem.

A szakember úgy fogalmazott, hogy e vezeték nélkül a régiónk hosszú távon bajban lesz. Az orosz olaj nélkül nagyon nehéz kivitelezni az ellátást. A magyar finomító jelenleg részleges karbantartás miatt áll. A most így kieső mennyiség tovább fokozza az ellátási problémákat.

A szakértő szerint a nyers kőolajból is van tartalékkészletünk, tehát feltehetően ebből is fel kell szabadítani bizonyos mennyiséget. Holoda Attila szerint az Adria kapacitása elvileg képes lenne arra, hogy ellássa a két finomítót (a pozsonyit és a százhalombattait), de felvetődik a kérdés, milyen típusú olajból történik ez. Rengeteg most a kérdőjel, amelyek között a legelső, hogy vajon a Gazprombank miért nem tudja megoldani a kiesést.

A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlése szerint a hazai ellátás több hétre biztosított. A Palkovics László vezette tárca az Atv.hu munkatársának édeklődésére úgy fogalmazott: „A Barátság kőolajvezeték leállását tudomásunk szerint technikai jellegű probléma okozza. A helyzet megnyugtató rendezése, a szállítások mielőbbi újraindítása érdekében a magyar fél is igyekszik közbenjárni.” A baloldali médium arról érdeklődött a TIM-nél, hogy a Barátság olajvezeték leállása okozhat-e üzemanyaghiányt, mennyi időre biztosított az üzemanyag Magyarországon, illetve fenntartható-e a 480 forintos benzinárstop, ha nem érkezik kőolaj.

Borítókép: A százhalombattai dunai finomító (Fotó: Kurucz Árpád)