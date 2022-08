Csúcson a magyar gazdaság: meglepte az elemzőket a 6,5 százalékos GDP-növekedés

Egy percet sem pihennek a felszolgálók Eger egyik legnépszerűbb éttermében, ahol hónapok óta szinte mindennap telt ház van. Ugyanis a belföldi turisták mellett újra jönnek a külföldiek is.

Barabás Albert ügyvezető arról beszélt a Híradónak, hogy

a vendégek nemcsak többet fogyasztanak, hanem drágább fogásokat is választanak, így többet is költenek.

Naponta 20 tonna fagyasztott túrógombóc, nudli és derelye készül Gávavencsellőn a legmodernebb technológiával. Simon Tamás ügyvezető az M1 Híradónak azt mondta: hamarosan bővítik a gyárat, ugyanis Európa nagy áruházai után a távol-keleti piacokon is meg szeretnének jelenni.

Folyamatosan fejlődnek, 2015 óta az ötszörösére növelték a termelést.

„Egy speciális termékkört szeretnénk előállítani, gluténmentes termékeket szeretnénk gyártani, ugyanis az exportpiaci fejlesztéseink azt igazolják vissza, hogy ezekre a termékekre nagyon nagy szükség van az exportpiacon” – mondta Simon Tamás, a Frigo Hasso Kft. ügyvezetője.

Szakértők szerint a Covid után a hazai ipar, illetve a szolgáltatói szektor is talpra állt, és az elhúzódó háború, valamint az energiaválság ellenére is növekedtek a bevételeik. Ez pedig a legfrissebb GDP-adatokon is látszik.