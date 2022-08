Államcsődtől nem kell félnetek!

Miközben hatalmas többlet jött össze júliusban a központi költségvetésben, és hatékonyak a központi pénzügyi kiigazítások, addig a róla elnevezett megszorítócsomag atyja, Bokros Lajos vélekedése alapján államcsőd fenyeget. A volt pénzügyminiszter úgy tartja, ha nem jönnek az uniós pénzek, Magyarország bedobhatja a törülközőt.

De nézzük, hogy mit is értünk államcsőd alatt! A mai modern pénzügyekben ez a kifejezés nem pusztán azt jelenti, hogy az állam megszünteti addigi kifizetéseit, vagyis nem utalja a nyugdíjakat, a közszféra béreit, képtelen az alapvető intézmények fenntartására és leállít minden központi fejlesztést, hanem azt is: hitelképtelen lesz a nemzetközi pénzpiacon. Még akkor is, ha magas hozamot-kamatot ígér a felvett kölcsönökre. Márpedig hitelképtelenség esetén az államadósságot is nehéz törleszteni, különösen akkor, ha azt úgynevezett megújuló kölcsönökből teszi az érintett állam.