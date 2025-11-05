űrmisszióűrszemétűrhajó

Űrszeméttel ütközött a kínai űrhajó + videó

Űrszeméttel ütközhetett a Sencsou–20 űrhajó, ezért a kínai hatóságok elhalasztották a három űrhajós hazatérését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 05. 8:12
Elhalasztják a Sencsou–20 űrhajó legénységének visszatérését, miután a járművet valószínűleg apró űrszemét találta el – közölte a kínai űrügynökség (CMSA) szerdán.

(251101) -- BEIJING, Nov. 1, 2025 (Xinhua) -- This image captured at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 1, 2025 shows a group picture of the crew of Shenzhou-20 and Shenzhou-21 spaceships. The three astronauts aboard China's Shenzhou-21 spaceship have entered the country's space station and met with another astronaut trio early Saturday morning, starting a new round of in-orbit crew handover. The Shenzhou-20 crew opened the hatch at 4:58 a.m. (Beijing Time) and greeted the new arrivals, according to the China Manned Space Agency (CMSA). The six crew members then took group pictures for the seventh space get-together in China's aerospace history. They will live and work together for about five days to complete planned tasks and handover work, the CMSA said. (Xinhua/Jin Liwang) (Photo by JIN LIWANG / Xinhua via AFP)
A Sencsou–20 és a Sencsou–21 űrhajók legénységének csoportképe. Fotó: AFP

A közlemény szerint a Sencsou–20 űrmisszió legénysége, amely áprilisban indult el a Tienkung (Mennyei palota) kínai űrállomásra, 

eredetileg szerdán tért volna vissza a Földre, de a visszatérést egy lehetséges űrszeméttel való ütközés miatt végül elhalasztották. Ez az első alkalom, hogy egy kínai űrmisszió visszatérését űrszemét miatt halasztják el.

A CMSA hozzátette, hogy az ütközés pontos elemzése és kockázatértékelése folyamatban van, de a visszatérés pontos időpontját egyelőre nem határozták meg.

A Sencsou–20 legénysége, Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie hat hónapos küldetését teljesítette, és 

196 napja van Föld körüli pályán, mellyel várhatóan megdöntik a kínaiak eddigi leghosszabb idejű űrtartózkodásának rekordját.

A három űrhajóst váltotta a Sencsou–21 űrmisszió személyzete, akik múlt szombaton sikeresen megérkeztek az űrállomásra. Az új misszió vezetője Csang Lu ezredes, aki több mint két év elteltével tér vissza a Tienkungra, társai Vu Fej repülési mérnök, valamint Csang Hung-csang küldetésspecialista, akik most először vesznek részt emberes űrrepülésen.

A közelmúltban a kínai kormány több alkalommal is felhívta a figyelmet az űrszemét egyre súlyosbodó problémájára, ami komoly veszélyeket jelent a világűrben végzett tevékenységekre. Kína ezért a jövőben az űrkutatás biztonságosabbá tétele érdekében további technológiákra, például lézeres figyelő rendszerekre és deorbitáló vitorlák alkalmazására készül.

 

Borítókép: A Sencsou–21 űrhajó (Forrás: AFP)

 

