Kardashian: „Soha nem jártak amerikaiak a Holdon”

A realitysztár a róla elnevezett tévésorozatban, a Kardashiansban tett nyilatkozataival bizarr szóváltásba keveredett Trump elnök bizalmasával, a NASA és a közlekedési minisztérium megbízott vezetőjével, Sean Duffyval.

Az 1969-es holdra szállást csalásnak tartja, megkérdőjelezi, hogy egyáltalán, valaha is volt-e ilyen küldetés. Szerinte hamisítás az egész.

Úgyis azt fogják mondani, hogy őrült vagyok, de menj csak fel a TikTokra. Nézd meg magad. […] Nincs gravitáció a Holdon. Akkor miért lobog a zászló? A múzeumban is látható cipő, amit a Holdon viseltek, másképp látszik a fotókon. Miért nincsenek csillagok?

Kim Kardashian said on ‘The Kardashians’ that she believes the moon landing was fake:



“They’re gonna say I’m crazy no matter what, but like, go to TikTok. See for yourself. […] There’s no gravity on the moon. Why is the flag blowing? The shoes that they have in the museum that… pic.twitter.com/eEOjk7tx1h — Pop Base (@PopBase) October 30, 2025

Sean Duffy egy X-bejegyzésben válaszolt Kardashiannak, ezt írta:

Igen, már jártunk a Holdon… hatszor! És ami még jobb: a NASA Artemis visszatér [Donald Trump elnök] vezetésével. Megnyertük az előző űrversenyt, és ezt is meg fogjuk nyerni.

1969 és 1972 között hat amerikai legénység szállt le a Hold felszínén, Armstrong volt az első ember, aki a Holdra lépett, és őt követte az idén 95 éves Aldrin.

Lépést tartani az összeesküvés-elméletekkel

A TikTok-tudós realitysztár egy állítólagos Buzz Aldrin-nyilatkozattal próbálta meggyőzni sorozatbeli partnerét, Sarah Paulsont, hogy az Apollo űrhajó nem is szállt le a Holdra.

Kim Kardashian New Yorkban, 2025. október 27-én Fotó: Aeon / GC Images

Kardashian szerint Aldrin űrhajós egy kérdésre válaszolva régebben ezt mondta az expedíció legfélelmetesebb pillanatáról, a Holdra lépésről: „Ijesztő pillanat lehetett volna, de nem volt az, mert nem történt meg.” Aldrin állítólagos közlésével indokolja Kardashian, hogy a holdra szállás soha nem történt meg. A NASA-főnök idézett válasza nem nyugtatta meg, újabb replikaként az X-en a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstökösről kérdezte:

Várjunk csak, mi a helyzet a 3I Atlasszal?!?!!!!!!!?????

Mint ismert, a 3I ATLAS nevet kapott üstökös áthaladt a Naprendszerünkön, és az összeesküvéselmélet-hívők azonnal bizonyítékként mutatták fel, hogy csakis idegen űrhajó lehet. Nem volt az – részletesen itt írtunk róla.

Duffy erre azt válaszolta, hogy a NASA jelenlegi „megfigyelései azt mutatják, ez a harmadik csillagközi üstökös, amely áthalad a Naprendszerünkön. Nincsenek idegenek. Nincs veszély a földi életre. A rövidítések jelentése: 3 = a harmadik I = csillagközi, azaz a Naprendszerünkön túlról származó; ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) csapatunk fedezte fel”. Egyúttal meghívta Kardashiant az Artemisnek a Kennedy Űrközpontban megrendezendő indítására: a valóságshow-szereplő még nem válaszolt az invitálásra.