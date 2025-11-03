űrhajósAldrinApolloKim KardashianNASAösszeesküvés-elmélet

Kardashian: „Soha nem jártak amerikaiak a Holdon”

Trump elnök bizalmasa, a NASA főnöke az X-en vitázik Kim Kardashian influenszerrel. Kardashian nincs egyedül.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 03. 13:57
Buzz Aldrin a Holdon az amerikai zászlóval, 1969-ben. Neil Armstrong fotója Fotó: Heritage Images Forrás: Hulton Archive
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A realitysztár a róla elnevezett tévésorozatban, a Kardashiansban tett nyilatkozataival bizarr szóváltásba keveredett Trump elnök bizalmasával, a NASA és a közlekedési minisztérium megbízott vezetőjével, Sean Duffyval.

Az 1969-es holdra szállást csalásnak tartja, megkérdőjelezi, hogy egyáltalán, valaha is volt-e ilyen küldetés. Szerinte hamisítás az egész.

Úgyis azt fogják mondani, hogy őrült vagyok, de menj csak fel a TikTokra. Nézd meg magad. […] Nincs gravitáció a Holdon. Akkor miért lobog a zászló? A múzeumban is látható cipő, amit a Holdon viseltek, másképp látszik a fotókon. Miért nincsenek csillagok?

Sean Duffy egy X-bejegyzésben válaszolt Kardashiannak, ezt írta:

Igen, már jártunk a Holdon… hatszor! És ami még jobb: a NASA Artemis visszatér [Donald Trump elnök] vezetésével. Megnyertük az előző űrversenyt, és ezt is meg fogjuk nyerni.

1969 és 1972 között hat amerikai legénység szállt le a Hold felszínén, Armstrong volt az első ember, aki a Holdra lépett, és őt követte az idén 95 éves Aldrin.

Lépést tartani az összeesküvés-elméletekkel

A TikTok-tudós realitysztár egy állítólagos Buzz Aldrin-nyilatkozattal próbálta meggyőzni sorozatbeli partnerét, Sarah Paulsont, hogy az Apollo űrhajó nem is szállt le a Holdra.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 27: Kim Kardashian seen in Midtown on October 27, 2025 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
Kim Kardashian New Yorkban, 2025. október 27-én Fotó: Aeon / GC Images

Kardashian szerint Aldrin űrhajós egy kérdésre válaszolva régebben ezt mondta az expedíció legfélelmetesebb pillanatáról, a Holdra lépésről: „Ijesztő pillanat lehetett volna, de nem volt az, mert nem történt meg.” Aldrin állítólagos közlésével indokolja Kardashian, hogy a holdra szállás soha nem történt meg. A NASA-főnök idézett válasza nem nyugtatta meg, újabb replikaként az X-en a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstökösről kérdezte:

Várjunk csak, mi a helyzet a 3I Atlasszal?!?!!!!!!!?????

Mint ismert, a 3I ATLAS nevet kapott üstökös áthaladt a Naprendszerünkön, és az összeesküvéselmélet-hívők azonnal bizonyítékként mutatták fel, hogy csakis idegen űrhajó lehet. Nem volt az – részletesen itt írtunk róla.

Duffy erre azt válaszolta, hogy a NASA jelenlegi „megfigyelései azt mutatják, ez a harmadik csillagközi üstökös, amely áthalad a Naprendszerünkön. Nincsenek idegenek. Nincs veszély a földi életre. A rövidítések jelentése: 3 = a harmadik I = csillagközi, azaz a Naprendszerünkön túlról származó; ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) csapatunk fedezte fel”. Egyúttal meghívta Kardashiant az Artemisnek a Kennedy Űrközpontban megrendezendő indítására: a valóságshow-szereplő még nem válaszolt az invitálásra.

Kardashian egy másik régi „bizonyítékot” is emlegetett, utalt az amerikai zászló lengésére a Hold felszínén a korabeli felvételeken – holott a Holdon nincs is szél, ami mozgathatná. Valójában az történt, hogy az amerikai zászlót vízszintes rúd támasztotta meg, amit az űrhajósok nem tudtak teljesen áthúzni rajta, és így gyűrött kinézetet kapott. Kardashian azonban erre is ráduplázott. „Én az összeesküvés-elméletekre koncentrálok” – mondta a műsorban.

A sztár nincs egyedül. Sokan régen terjesztik a közösségi médiában és még azon is túl, hogy a holdra szállás csak megrendezett csalás volt. Nekik hiába minden érv. Az Amerikai Fizikai Intézet fényképészeti, sugárzási és más tárgyi bizonyítékokra hivatkozik, hogy például összesen „382 kg holdkövet” hoztak vissza a Földre az Apollo űrhajósai, amikről „a világ számos laboratóriuma egymástól függetlenül igazolta, hogy a Holdról származnak és kizártak minden amerikai összeesküvést”.

A POLES-felmérés szerint az amerikai lakosság mintegy 10 százaléka úgy véli, az 1969-es holdra szállás csupán hamisítás volt.

Egy, a PLOS One-ban publikált tanulmány szerint a holdra szállás meghamisításához több mint 400 ezer összeesküvőre lett volna szükség.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.