Őszirózsa mindenütt

MÉLYSZÁNTÁS – „Tartsatok ki! Itt a Szabad Európa rádió!”

Pilhál György
2025. 11. 05.
Fotó: wikipedia

Az újragondolt emlékekkel mindig megküzd az ember. Most azon merengek, vajon azon az őszön a mindenszentek előtt, vagy csak később, a november 4-i orosz invázió után láttam hosszú napokon keresztül azt a rengeteg fehér őszirózsát mindenfelé, emberek kezében, gyertyafényes ablakokban, friss sírokon… De hát ki tudja ezt már ennyi év után?

Csapong a hézagos emlékezet. Csak a rengeteg őszirózsa biztos.

Arra ma is tisztán emlékszem – meg is írtam egyszer –, amikor egy ilyen hosszú, „őszirózsás” estén átjöttek a szomszédban lakó Kiss Tibiék. A szülők zaklatottak voltak és szomorúak, mi viszont Tibivel nyomban dominózni kezdtünk, és nem igazán értettük, miért kell ilyenkor búslakodni, amikor már újra együtt lehetünk, jó meleg van a szobában, odakint pedig már egyre ritkábban lőnek. Még az is lehet, hogy hamarosan kimehetünk focizni a játszótérre. Miért kell ilyenkor szomorkodni?

(A szegényes lakás minden zugát persze nálunk is beterítette a sípoló, recsegő öreg világvevő hangja: „Tartsatok ki! Itt a Szabad Európa rádió a tizenkilenc, huszonöt, harmincegy, negyvenegy és negyvenkilenc méteres rövidhullámon!”)

Csak akkor néztünk föl ijedten, amikor Tibi anyukája zokogva az enyém nyakába borult. De hát mi történt? Aztán amikor kint, az előszoba ajtajánál a két apuka hosszan, nagyon hosszan kezet szorított, akkor éreztük, hogy most valami történt. Vagy történni fog. – Hát akkor tényleg nem jönnek, Károly? – kérdezte a Tibi apuka az enyémet. – Hajnalban jön a teherautó, van még néhány hely. – Maradunk, Imre – válaszolta apám –, az öregeink is itt vannak, a gyerekek még kicsik. Hová is mennénk…

(Óh, az a körfolyosós, visszhangos Kertész utcai bérház, Istenem! Felnőttként végigballagni a gyermekkori helyszíneken, ahol fölcseperedtem, érzékszervi meghasonulás: milyen csöppnyivé fonnyadt az a benyargalhatatlan, végtelen világ – azokban az „őszirózsás” napokban ez volt a Haza.)

Kiss Tibiék hajnalban elmentek, mint oly sokan. További sorsukról semmit nem tudok. Lehet, hogy ők voltak az a korabeli filmhíradóban mutatott bőröndös, batyus család, azzal a fehér zászlóval, akit az osztrák határőr segít át a megáradt patak rozoga hídján? Ki tudja.

Csapong és sajog az emlékezet. Most érzem át igazán, milyen lehetett szegényeknek átszomorkodni hozzánk azon az estén. Zokogni még egy utolsót az óhazában.

Vajon kinek a szíve fáj jobban? Annak, aki marad? Vagy annak, aki hátrahagyva a vérző hazát, életfogytig birkózik majd a honvággyal, és párnájába könnyezve hallgatja a szomorú slágert: „Oly távol, messze van hazám, / csak még egyszer láthatnám! / Az égbolt, felhő, vén hold, szellő, / mind róla mond mesét csupán. / Holdfényes májusok, muskátlis ablakok, / hozzátok száll minden álmom. / Ott, ahol él anyám, ott van az én hazám, / ott lennék boldog csupán. / A sorsom jó vagy rossz nekem, / itt minden, minden idegen, / más föld, más ég, más táj, más nép. / Ó, bárcsak otthon lehetnék!”

Otthon. Te boldogtalan, világgá ment vándor, de sokszor előjön majd benned ez a fájdalmas-édes, megrendítő szó! Magyar ember egész élete az otthonról szól. A hazáról. Erről a kis megcsonkított, csizmákkal, lánctalpakkal széttaposott földdarabkáról.

Végtelenbe nyúlt az a halottak napjába ojtott, lánctalpas ősz, mintha nem akart volna véget érni soha. A rövid nappalok összeolvadtak a hosszú, ijedt éjszakákkal, az egymással feleselő gépfegyverek ropogásával. Az étert belengte Beetho­ven végtelenített Egmond-nyitánya.

(Megkeseredett, idős olvasók sűrűn keresnek hasonló, „őszirózsás” emlékeikkel. Íróféle embernek ez megtisztelő, ám nem könnyű a helyzete. Nehéz a megsebzett lelkű, kesergő öregemberből kihámozni a történetét. Legtöbbjük már a kálváriáját sem tudja elmondani, szegény, szinte saját szavába vág, úgy önti ki bánatát hámozatlanul. Talán vigasztalást vár… Koldustól alamizsnát.)

Most ott állok a Dob utca Nagykörút mögötti első sarkánál, a Hársfa utcánál, s mintha még mindig érezném a járdára dobott, sáros föld szagát… Édesapám mellett állok, a kezét szorítom, mellettünk néhány szótlan idegen, egyikük vállán puska. Nemzeti színű zászló vásznába tekert halottat ereszt le a gödörbe két szuszogó férfi. Aztán fölállnak, kiegyenesednek, s már lapátolják is vissza a földet. Gyorsan, némán dolgoznak. Pár szál virág is kerül a hevenyészett sírra. Fehér őszirózsa. Hatéves múltam, nem sokat értek az egészből. Percekkel előbb jöttünk ki a házból, a rádió tűzszünetről adott hírt.

1956. november elejét írtuk, talán éppen halottak napját.

