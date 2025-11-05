idezojelek
A „pintérbélamajkák” felelőssége

A balliberális művészvilág szeretetországa agyonveréssel, fejbelövéssel és uszítással épülget.

Pindroch Tamás
Megmozdult a balliberális művészvilág: a szeretetországot, a demokráciát unos-untalan követelik, most már maguk is vért kívánnak. Agyonveréssel, fejbelövéssel. Elég volt, ideje, hogy a „pintérbélamajkák” visszavonulót fújjanak.

A baloldalon nem udvariaskodnak, megmutatják, kik is ők valójában: a proletárdiktatúra szellemi örökösei. Volt kitől tanulni; a nagy tanítómesterek a ’19-es Lenin-fiúk, az ötvenes évekbeli ÁVH-sok, körömletépők, az ’56-os vérbírók és pribékjeik most nagyot csettintenek a pokolban. Az utódok mindent megtesznek a polgári oldal elleni uszításért.

Persze nem úgy csinálják, mint a „nagy elődök”, csak mintázatot szolgáltatnak arra, mit és hogyan kellene csinálni, a piszkos munkát végezzék el mások. Természetesen nekik, a „művészeknek”, soha, semmikor nincs felelősségük, ők csak a kor történéseire reagálnak, hol felnagyítanak, hol elhallgatnak dolgokat. Saját, rettenthetetlen nézetrendszerük van, és persze művészi szabadsággal. Ez a bűvszó, „művészi szabadság”, ez őket minden bűnük alól feloldja.

Egykori irodalom szakos hallgatóként e fogalom mellé gyorsan meg kellett tanulnunk, hogy az alkotást valójában nem az író, a költő, a dalszerző valódi, hanem a „műbe transzponált énje” hozza létre. Micsoda tudományos megalapozottságú felmentés!

Sőt – most kapaszkodjanak meg –, a polgárpukkasztást, az alantas provokációt valójában nem is a szerző, hanem a befogadó hozza létre, mert a befogadás – az olvasás, értelmezés, a drámai színmű megtekintése stb. – maga a cselekvés, tehát a művészi produktum teremtője, a szerző csak lejegyezte azt, a befogadó nélkül az csak egy betűhalmaz lenne. Egy színdarabnak, koncertnek nincs sok értelme önmagában, a nézők nélkül. Szóval a művészi szabadság ilyen bonyolult folyamat, és ugye, ez az irodalomtudományi meghatározás egyben minden következmény alól felmentést biztosít.

Ez maga az a keretrendszer, amely a liberális alkotót minden erkölcsi gát alól mentesíti, ez a „tudományos talapzat”, amely alapján a balliberális mátrixban a magaskultúrát jelentő Pintér Béla, vagy épp az alacsonyabb regiszterekre beállított Majka, azaz Majoros Péter provokációja szerintük teljesen rendben van. Amit ők tesznek, simán csak a művészi szabadság része.

Pintér darabjában a nyilvánvalóan ­Schmidt Máriáról mintázott Schanda Verát nemes egyszerűséggel agyonverik, míg Majoros koncertjén fejbe lövik az Orbán Viktor miniszterelnökről mintázott „kitalált karaktert”, Bindzsisztán vezetőjét. Erkölcsi skrupulusok egyik „művésznél”, bocsánat „műbe transzponált énnél” nem léteznek. Meg persze, valójában a közönség a hibás, hiszen csak szerintük egyezik a ­Schmidt–Schanda és a Bindzsisztán–Orbán karakter, a befogadás folyamatában őket csak a nézők teremtették meg, nincs itt semmi látnivaló, a kasszánál lehet fizetni.

Sőt, Majkától a performansza után megtudtuk, hogy valójában ő itt az áldozat, mert az adott fejbelövős koncertje után heves támadásokat kapott. Aztán, mintha mi sem történt volna, az RTL tovább alkalmazta, ott mosolyog most is a képernyőn különféle vetélkedők műsorvezetőjeként. A liberális média tehát nagyon gyorsan megkezdte a mosdatását.

Még nagyon friss a Pintér-féle botrány, de a rendező a liberális érinthetetlen kaszt legbelső magjának tagja, a Schmidt-ügy meg se fogja érinteni. Ő már rég „áldozata” ennek a rezsimnek, de micsoda abszurditás, hogy mindeközben a fővárosi önkormányzat anyagilag, minden fővárosi, tehát a jobboldaliak adófizető pénzéből is támogatja radikális, „haladó”, formabontó társulatát. A relativizálás mindenesetre már beindult, hiszen Karácsony Gergely főpolgármester szerint minden Pintér-darabban agyonvernek valakit, úgyhogy kalap-kabát, a felháborodásnak nincs alapja. Az nem különös, hogy még egyetlen Pintér-darabban sem vertek össze Karácsony Gergelyről mintázott magas, szemüveges, hülyén mosolygó figurákat? Ha ez megtörténne, akkor is csak ennyi lenne a reakció? Vagy akkor is, ha egy jobbos színházi szerző vagy rendező tenne ilyet? Akkor vajon nem tombolna itt a fasiszta diktatúra, ha egy jobbos rapper imitálná az ellenzék vezetőjére hajazó karakter kivégzését?

Vajon ezekben az esetekben is csak a „műbe transzponált én” követné el mindezt? Vajon nem ülne-e össze már másnap az Európai Parlament LIBE-bizottsága a súlyos jogsértértésekre reagálva? Nem születne-e rögtön elítélő határozat a plenáris ülésen, nem indulna-e hetes cikkelyes eljárás Magyarországgal szemben?!

Biztosak lehetünk benne, hogy a világsajtóban is hatalmas hullámokat vetnének az ilyen koncertek vagy színházi előadások. Látom is az elképzelt címeket: Orbán házi rappere lelőtte az ellenzék vezetőjét, Orbán színházi direktora előadásában agyonverték az ellenzéki főpolgármestert. 
A már jól ismert hálózati propaganda olyan anyagokat faragna mindebből, hogy komolyan felmerülne akár a magyar ENSZ-tagság felfüggesztése, és kéksisakos békefenntartók Magyarországra küldésének terve is.

Persze mindez elképzelhetetlen, hiszen egy jobbos rapper vagy színházi rendező, író fejében fel sem merülnek majkai és pintéri beteg gondolatok. Ugyanis, amit ők tesznek, az csak a jól kitalált provokáció része, és ez – bár ők bizonyosan üldözési mániának tartják ezt – a liberális, globális politika hazai leképeződése. Ez a hálózat ugyanis a tudatipart, a „pintérbélamajkákat” használja fel a leghatékonyabb eszközként céljai eléréséhez. 

Nem véletlen a szexuális kisebbségek erőltetett, a kontextusban és a történettől idegen, oda nem illő szerepeltetése a különféle amerikai sorozatokban, filmekben. Az abnormális viselkedés normává emelése, az érzékenyítés erőltetése is hatékony eszköz az agymosásban, és a politikai aktivistahálózat utódképzésében. A majkai–pintéri provokáció pedig a szuverenista kormányzattal szembeni direkt politikai eszköz, a hangulatkeltés, és a destabilizációs kísérlet része.

Az eldurvult közbeszéd csak egy állomás azon az úton, amely végső esetben tettlegességhez vezethet. 

A cél egyértelműen ez. 

Ez egy olyan kísérlet, amely birodalmi ihletettségű, és épp az ezzel a világhálózattal szembeni harcot hirdető, elnyomás elleni küzdelemben álló független ország kormánya ellen zajlik. Ezért sem állja meg a helyét az az összehasonlítás, miszerint egykor például Petőfi Sándor is királyok megöléséről verselt. Csakhogy ezek az uralkodók épp a nemzeti függetlenség elnyomói voltak, ellenük hirdetett nemzeti ellenállást a legnagyobb magyar költő.

Petőfi nem azért lett feledhetetlen hős, mert az abszolutista Habsburgok mellett állt ki, hanem épp ellenkezőleg, ellenük lázadt. A szuverenista jobboldal ezért is tekinti magát a magyar ellenállás, a kurucok, a márciusi ifjak és a pesti srácok szellemi örököseinek is. Az elnyomás természete változott csak, a magyar patrióták ellenfele mindig ugyanaz: ők a birodalmi talpnyalók, s betagozódásunkért, különállásunk letöréséért, nemzeti érdekeink semmibe vételéért hazai embereiket is bevetették, és bevetik most is. Olyanokat is, akik az sem biztos, hogy tudják, felhasználják őket, és csupán eszközök egy nagyobb játszmában, de végül nem mások ők, mint a behódolás, az önfeladás aktivistái.

A pintéri és majkai szeretetországban az erőszak az úr, a mintaadás pedig elborzasztó. Miközben a világban számtalan merényletet követnek el szuverenista, patrióta lázadó gondolkodók, politikusok, az amerikai elnök ellen, sajnos itthon ezt a hangulatot az ilyen „művészek” erősítik.

 Itt lenne az ideje véget vetni ennek az őrületnek, hogy nehogy tragédia legyen a vége. A legnagyobb felelősségük ebben a „pintérbélamajkáknak” van. Ideje lenne az önvizsgálatnak és a lehiggadásnak. Higgyék el, megéri! Ez már korántsem a művészi szabadság kérdése, ez már sokkal fontosabb annál. A független Magyarország jövője is múlik rajta.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Huth Gergely
A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós
Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László
Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente
Az erő illúziója Európában

Egyik ruszki, másik ruszki

Semmi alapja nincsen annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük.

