A „pintérbélamajkák” felelőssége

Megmozdult a balliberális művészvilág: a szeretetországot, a demokráciát unos-untalan követelik, most már maguk is vért kívánnak. Agyonveréssel, fejbelövéssel. Elég volt, ideje, hogy a „pintérbélamajkák” visszavonulót fújjanak.

A baloldalon nem udvariaskodnak, megmutatják, kik is ők valójában: a proletárdiktatúra szellemi örökösei. Volt kitől tanulni; a nagy tanítómesterek a ’19-es Lenin-fiúk, az ötvenes évekbeli ÁVH-sok, körömletépők, az ’56-os vérbírók és pribékjeik most nagyot csettintenek a pokolban. Az utódok mindent megtesznek a polgári oldal elleni uszításért.

Persze nem úgy csinálják, mint a „nagy elődök”, csak mintázatot szolgáltatnak arra, mit és hogyan kellene csinálni, a piszkos munkát végezzék el mások. Természetesen nekik, a „művészeknek”, soha, semmikor nincs felelősségük, ők csak a kor történéseire reagálnak, hol felnagyítanak, hol elhallgatnak dolgokat. Saját, rettenthetetlen nézetrendszerük van, és persze művészi szabadsággal. Ez a bűvszó, „művészi szabadság”, ez őket minden bűnük alól feloldja.

Egykori irodalom szakos hallgatóként e fogalom mellé gyorsan meg kellett tanulnunk, hogy az alkotást valójában nem az író, a költő, a dalszerző valódi, hanem a „műbe transzponált énje” hozza létre. Micsoda tudományos megalapozottságú felmentés!

Sőt – most kapaszkodjanak meg –, a polgárpukkasztást, az alantas provokációt valójában nem is a szerző, hanem a befogadó hozza létre, mert a befogadás – az olvasás, értelmezés, a drámai színmű megtekintése stb. – maga a cselekvés, tehát a művészi produktum teremtője, a szerző csak lejegyezte azt, a befogadó nélkül az csak egy betűhalmaz lenne. Egy színdarabnak, koncertnek nincs sok értelme önmagában, a nézők nélkül. Szóval a művészi szabadság ilyen bonyolult folyamat, és ugye, ez az irodalomtudományi meghatározás egyben minden következmény alól felmentést biztosít.

Ez maga az a keretrendszer, amely a liberális alkotót minden erkölcsi gát alól mentesíti, ez a „tudományos talapzat”, amely alapján a balliberális mátrixban a magaskultúrát jelentő Pintér Béla, vagy épp az alacsonyabb regiszterekre beállított Majka, azaz Majoros Péter provokációja szerintük teljesen rendben van. Amit ők tesznek, simán csak a művészi szabadság része.

Pintér darabjában a nyilvánvalóan ­Schmidt Máriáról mintázott Schanda Verát nemes egyszerűséggel agyonverik, míg Majoros koncertjén fejbe lövik az Orbán Viktor miniszterelnökről mintázott „kitalált karaktert”, Bindzsisztán vezetőjét. Erkölcsi skrupulusok egyik „művésznél”, bocsánat „műbe transzponált énnél” nem léteznek. Meg persze, valójában a közönség a hibás, hiszen csak szerintük egyezik a ­Schmidt–Schanda és a Bindzsisztán–Orbán karakter, a befogadás folyamatában őket csak a nézők teremtették meg, nincs itt semmi látnivaló, a kasszánál lehet fizetni.