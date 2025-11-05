Rozsda rágja az Árpád hidat, így ünnepli születésnapját a roskatag 75 éves dunai átkelő + fotó, videó

Gyalázatos látvány tárul azok elé a járókelők elé, akik nemcsak a lábuk elé bámulva lépdelnek, hanem néha fel is emelik a tekintetüket. Konkrétan ha valaki az autója alvázán látja a korrózió olyan kiterjedt nyomait, mint amilyet a budai oldalon, a HÉV-megállóban lehet megfigyelni a híd acélszerkezetén (borítókép), minden bizonnyal eltűnődik azon, hogy járművének a roncstelepen a helye.

Az Árpád híd 2003-ban, Pest felől nézve, az éppen átépülő járdákkal. Fotó: Wikipédia

Csakhogy ez nem egy autóroncs, amit egyszerűen be lehet tolni az ószereshez, hanem Budapest legforgalmasabb közúti átkelője, kezdeni kellene vele végre már valamit.

Hídismertető

Átadás éve: 1950. november 7.

Lokáció: az Árpád híd a Duna fölött ível át, összekötve a pesti Angyalföldet (XIII. kerület) a budai Óbudával (III. kerület).

Hossza: 981 méter, ezzel Magyarország egyik leghosszabb közúti hídja.

Szélessége: több mint 35 méter, ezzel Budapest legszélesebb hídja.

Sávok száma: 2×3 forgalmi sáv (összesen 6 közúti sáv), valamint a villamospálya és a járdák.

Névadója: Árpád fejedelem, a magyar honfoglalás vezére.

Felzabálja a rozsda

A fővárosi Duna-hidak közül gyakorlatilag egyes egyedül a Lánchíd van jó állapotban – állapították meg a Budapest Közút képviselői a közelmúltban, amiről lapunk hasábjain is beszámoltunk.

A jelentés szerint egyébként az Árpád híd acélszerkezetének korrózióvédelme tönkrement, néhány elem máris komoly károsodást szenvedett. De abból a jelentésből az is kiderült, hogy

a főmeder felett átívelő hidak közül a Petőfi és az Árpád híd állapota a legrosszabb, mindkettőn kiterjedt korróziós károk láthatók.

A fővárosi önkormányzat ugyanakkor azt állítja, hogy nincs forrása a két kritikus állapotú átkelő, a Petőfi híd és az Árpád híd felújítására.

Szépségtapaszt kapott

Minderre csak szépségtapaszként szolgálhat az a kárelhárító munka, amelyet nyáron jelentett be a Budapest Közút. Mint közölték, júliusban úgynevezett dilatációjavítási munkálatok történtek az Árpád híd Pest felé vezető oldalán a Margitszigeti lehajtónál, ugyanis a szerkezet több helyen sérült, elvesztette vízzáró képességét, így az alatta lévő tartószerkezet is károsodik.