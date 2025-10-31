Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

BKKKarácsony GergelyFlórián térfelújításIII. kerületÓbudafelüljáródugó

A Flórián téri felüljáróknál végre történik valami a halogatások és csúszások után + videó

Hosszú halogatás és csúszások után végre célegyenesbe érkezik a Flórián téri felüljárók felújítása. Megkezdődött a déli híd részműszaki átadás-átvételi folyamata, amely a közút megnyitásának előszobája. A legutóbb 2002–2003-ban felújított hídon a teljes munkálatok várhatóan 2026 első negyedévében fejeződnek be.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 17:09
forgalom Flórián téri felüljáró BKK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elkezdődött a részműszaki átadás-átvétel, ezzel hosszú idő után végre célegyenesbe fordult a Flórián téri felüljárók déli hídjának a felújítása – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BKK.

A Flórián téri felüljárók déli hídja balesetveszélyes volt, Karácsonyék mégis halogatták a felújítást (Fotó: Galambos Imre Tamás)

A részműszaki átadás-átvétel során a BKK szakemberei, a műszaki ellenőrök és a leendő kezelő, illetve az üzemeltető cégek alaposan átnézik a hidat és környezetét, és ha szükséges, javításokat kérnek.

A BKK beszámolója szerint kisebb helyszíni munkák még történhetnek az ellenőrzési folyamat során, amelynek lezárását követően következhet az ideiglenes forgalombahelyezési eljárás. Ezt követően pedig, várhatóan még

a tél beköszöntéig elindulhat a közúti forgalom a megújult déli hídon Pest irányába.

A BKK azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a Flórián teret elkerülve, másik útvonalon közelítsék meg úti céljukat.

 

Karácsonyék évekig halogatták, majd még csúszott az egész

Mint ismert, a Karácsony Gergely vezette főváros évekig halogatta a balesetveszélyessé vált Flórián téri felüljáró felújítását, mire márciusban végre elkezdődtek a munkálatok. Akkor a Szentendrei útról Pest irányába vezető déli híd pályaburkolatának szórt szigetelésének eltávolítása után derültek ki a vasbeton pályalemez és a kéregbeton korábban nem ismert hibái.

A szakemberek feltételezik, hogy az északi híd esetében is hasonló problémákkal szembesülhetnek, ami további költségnövekedést és időbeli csúszást eredményezhet.

A projekt megvalósítása már eleve öt évet csúszott, mire idén tavasszal elkezdődhetett. A közbeszerzést a KM Építő Kft. nyerte el nettó 2,1 milliárd forintért. A BKK eredetileg körülbelül hárommilliárd forintra becsülte a teljes felújítás költségét, de ez az összeg várhatóan emelkedni fog.

A felüljáró jelentős méretű: az északi rész 322 méter hosszú, amelyhez a Szentendrei úton egy 115 méteres, az Árpád híd felé pedig egy 152 méteres rámpa csatlakozik. A déli felüljáró ennél is hosszabb, 364 méteres, 115 és 133 méteres rámpákkal.

A Flórián téri felüljárókat legutóbb 2002–2003-ban újították fel. Korszerűsítésük azért szükséges, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében jelentős szerepet betöltő útszakaszokat az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni. A teljes munkálatok várhatóan 2026 első negyedévében fejeződnek be.

Borítókép: A Flórián téri felüljáró (Fotó: BKK)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu