A Flórián téri felüljáróknál végre történik valami a halogatások és csúszások után + videó

Elkezdődött a részműszaki átadás-átvétel, ezzel hosszú idő után végre célegyenesbe fordult a Flórián téri felüljárók déli hídjának a felújítása – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BKK.

A Flórián téri felüljárók déli hídja balesetveszélyes volt, Karácsonyék mégis halogatták a felújítást (Fotó: Galambos Imre Tamás)

A részműszaki átadás-átvétel során a BKK szakemberei, a műszaki ellenőrök és a leendő kezelő, illetve az üzemeltető cégek alaposan átnézik a hidat és környezetét, és ha szükséges, javításokat kérnek.

A BKK beszámolója szerint kisebb helyszíni munkák még történhetnek az ellenőrzési folyamat során, amelynek lezárását követően következhet az ideiglenes forgalombahelyezési eljárás. Ezt követően pedig, várhatóan még

a tél beköszöntéig elindulhat a közúti forgalom a megújult déli hídon Pest irányába.

A BKK azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a Flórián teret elkerülve, másik útvonalon közelítsék meg úti céljukat.

Karácsonyék évekig halogatták, majd még csúszott az egész

Mint ismert, a Karácsony Gergely vezette főváros évekig halogatta a balesetveszélyessé vált Flórián téri felüljáró felújítását, mire márciusban végre elkezdődtek a munkálatok. Akkor a Szentendrei útról Pest irányába vezető déli híd pályaburkolatának szórt szigetelésének eltávolítása után derültek ki a vasbeton pályalemez és a kéregbeton korábban nem ismert hibái.

A szakemberek feltételezik, hogy az északi híd esetében is hasonló problémákkal szembesülhetnek, ami további költségnövekedést és időbeli csúszást eredményezhet.

A projekt megvalósítása már eleve öt évet csúszott, mire idén tavasszal elkezdődhetett. A közbeszerzést a KM Építő Kft. nyerte el nettó 2,1 milliárd forintért. A BKK eredetileg körülbelül hárommilliárd forintra becsülte a teljes felújítás költségét, de ez az összeg várhatóan emelkedni fog.

A felüljáró jelentős méretű: az északi rész 322 méter hosszú, amelyhez a Szentendrei úton egy 115 méteres, az Árpád híd felé pedig egy 152 méteres rámpa csatlakozik. A déli felüljáró ennél is hosszabb, 364 méteres, 115 és 133 méteres rámpákkal.

A Flórián téri felüljárókat legutóbb 2002–2003-ban újították fel. Korszerűsítésük azért szükséges, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében jelentős szerepet betöltő útszakaszokat az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni. A teljes munkálatok várhatóan 2026 első negyedévében fejeződnek be.