„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart

Indulatosan ért véget a csütörtök este játszott DVSC–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés, s nem csupán azért, mert a vendégek a hosszabbítás végén szerzett góllal 2-1-re nyertek és kiejtették az esélyesebb Debrecent. Talán megfejtettük a balhé okát: a győztes gólt szerző Zuigéber Ákos összeszólalkozott Dzsudzsák Balázzsal, a kispestiek 22 éves játékosa tiszteletlen volt.

2025. 10. 31. 14:32
Dzsudzsák Balázs gólt szerzett a Honvéd ellen, mégis rossz napja volt (Fotó: DVSC/Derencsényi István)
Zuigéber Ákos a 117. percben rúgta – igen szép lövéssel, amúgy – a győztes gólt, de ezzel még nem ért véget a Debrecen–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés a legjobb 16 közé jutásért. Miközben a DVSC kitámadott, kontrából a kispestieknek két ziccerük is akadt. Az egyiket Dzsudzsák Balázs hiúsította meg, a vendégek játékosa csak szabálytalanság árán jutott túl a válogatottsági rekorderen.

Zuigéber Ákos ünnepli a győztes gólt a Debrecen-Honvéd (1-2) Magyar Kupa-mérkőzésen. A kispestiek játékosa és Dzsudzsák Balázs később összeszólalkozott
Zuigéber Ákos ünnepli a győztes gólt a Debrecen–Honvéd (1-2) Magyar Kupa-mérkőzésen. A kispestiek játékosa és Dzsudzsák Balázs később összeszólalkozott (Fotó: Erdős Laszló)

Dzsudzsák nyilván szóvá tette, hogy Zuigéber fellökte, az nem látható a felvételeken, hogy mit mondott neki. Az viszont igen – még ha nem is hallható –, ahogy Zuigéber visszaszólt. 

„Mit pofázol?” – lehet tisztán leolvasni a Honvéd játékosának szájáról, hogy mit is mondott. (A jelenet az M4 Sport felvételén 3:04,15 órától látható.)

Miért volt balhé a Debrecen és a Honvéd között a lefújás után?

Ennek azon nyomban nem lett következménye, azonban a Haon.hu – igaz, sejtelmesen – arról ír, balhé kerekedett a lefújás után. A vármegyei portál úgy tudja, hogy az egyik budapesti stábtag becsmérlő megjegyzést tett a debreceni kispad felé. Lehetséges.

De az sem kizárt, hogy a debreceniek nehezményezték Zuigéber viselkedését.

Zuigéber Ákos tiszteletlen volt Dzsudzsák Balázzsal

Érthető a kispestiek, azon belül a mérkőzést eldöntő Zuigéber Ákos öröme, de a 22 éves játékostól mégis illetlenség így viselkedni a 38 éves, válogatottsági rekorder Dzsudzsákkal szemben.

Zuigéber a találkozó után úgy értékelt örömről, büszkeségről, csapatmunkáról, karakterről szónokolva, mint a ma született bárány…

Ami pedig Dzsudzsákot illeti: ismét lemarad élete nagy álmáról, hogy a DVSC-vel Magyar Kupát nyerjen. Egy éve is ment a spekuláció, vajon ad-e még egy esélyt magának. A nyáron meghosszabbította a szerződését, meglátjuk, az idény végén vállalja-e a folytatást.

Balhé ide, balhé oda, azt se hallgassuk el, Sergio Navarro, a Debrecen vezetőedzője roppant sportszerűen értékelt a mérkőzés után, elismerte, a csapata nem érdemelt továbbjutást.

A Mol Magyar Kupa-mérkőzés összefoglalója:

 

