Nem kérnek a sportszerűségből, szégyent emlegetnek Debrecenben

Már-már éjszakáznia kellett annak, aki csütörtökön ki akarta várni a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolását, a legjobb 32 között az utolsó mérkőzés ugyanis csak hosszabbításban dőlt el. Noha a Debrecen a rendes játékidő első félidejében jobban játszott és Dzsudzsák Balázs mesteri találatával vezetést is szerzett, a folytatásban egyenlített a Honvéd, a ráadásban Zuigéber Ákos döntött, a kispestiek ezzel 2-1-re nyertek és továbbjutottak.

A Honvéd mámoros győzelmet aratott a Magyar Kupában, Debrecenben viszont szégyenként élik meg a DVSC kiesését Fotó: Honvéd FC

– Az első félidőben a Loki sokkal jobb volt, ezután védekezési formát váltottunk, és azt mutattuk, amiben jók vagyok. Boldog vagyok, hiszen egy nagyon jó csapatot győztünk le – Feczkó Tamás, a Honvéd edzője szűkszavúan és visszafogottan értékelte a Debrecen feletti diadalt.

Pedig van oka az örömre, a Honvéd az NB II-ben a második a Vasas mögött, azaz jelenleg feljutásra áll, a Magyar Kupában pedig bejutott a legjobb tizenhat csapat közé.

Sergio Navarro: Nem érdemeltünk továbbjutást

Sergio Navarro, a Debrecen vezetőedzője keserűen, de tiszta fejjel, sőt rendkívül sportszerűen nyilatkozott:

– Nehéz nap ez számunkra, nagyon szerettünk volna továbbjutni. Ilyen az élet, ilyen a futball. Az első félidőben többé-kevésbé sikerült hozni a játékunkat és megszerezni a vezetést. A második félidőben nem hoztunk jó döntéseket. A hosszabbításban nagy erőket mozgósítottunk, de