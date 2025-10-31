Nem kérnek a sportszerűségből, szégyent emlegetnek Debrecenben

Rendkívüli

Váratlan siker és fájdalmas kudarc. Erre kevesen számítottak Debrecenben. A harmadosztályú egyetemi csapat, a DEAC bejutott a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe, a DVSC viszont kiesett a legjobb 32 között. A Loki spanyol edzője, Sergio Navarro sportszerűségből jelesre vizsgázott a Honvéd ellen hosszabbításban, 2-1-re elvesztett találkozó után, ám ez nem vigasztalja a szurkolókat, Debrecenben szégyent emlegetnek.

2025. 10. 31. 6:40
Dzsudzsák Balázs góljával még a Debrecen vezetett
Fotó: Katona Ákos
Már-már éjszakáznia kellett annak, aki csütörtökön ki akarta várni a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolását, a legjobb 32 között az utolsó mérkőzés ugyanis csak hosszabbításban dőlt el. Noha a Debrecen a rendes játékidő első félidejében jobban játszott és Dzsudzsák Balázs mesteri találatával vezetést is szerzett, a folytatásban egyenlített a Honvéd, a ráadásban Zuigéber Ákos döntött, a kispestiek ezzel 2-1-re nyertek és továbbjutottak.

A Honvéd mámoros győzelmet aratott a Magyar Kupában, Debrecenben viszont szégyenként élik meg a DVSC kiesését
Fotó:  Honvéd FC

– Az első félidőben a Loki sokkal jobb volt, ezután védekezési formát váltottunk, és azt mutattuk, amiben jók vagyok. Boldog vagyok, hiszen egy nagyon jó csapatot győztünk le – Feczkó Tamás, a Honvéd edzője szűkszavúan és visszafogottan értékelte a Debrecen feletti diadalt.

Pedig van oka az örömre, a Honvéd az NB II-ben a második a Vasas mögött, azaz jelenleg feljutásra áll, a Magyar Kupában pedig bejutott a legjobb tizenhat csapat közé.

Sergio Navarro: Nem érdemeltünk továbbjutást

Sergio Navarro, a Debrecen vezetőedzője keserűen, de tiszta fejjel, sőt rendkívül sportszerűen nyilatkozott:

– Nehéz nap ez számunkra, nagyon szerettünk volna továbbjutni. Ilyen az élet, ilyen a futball. Az első félidőben többé-kevésbé sikerült hozni a játékunkat és megszerezni a vezetést. A második félidőben nem hoztunk jó döntéseket. A hosszabbításban nagy erőket mozgósítottunk, de

nem érdemeltünk továbbjutást, gratulálok a Honvédnak.

 

Szégyen – ezt írják Debrecenben

Sportszerűségből jelest érdemel a spanyol edző, amivel azonban nem érik be Debrecenben.

A debreceni lapok keserűen fogadják a DVSC kiesését.

  • Búcsúzott a Debrecen – a Cívishír tárgyilagosan fogalmaz.
  • A Dehír már hideg zuhanyként ír a Loki kieséséről.
  • A legérdesebben a vármegyei portál, a Haon számol be a kiesésről, ott szégyent emlegetnek.

Hogyan tovább a Magyar Kupában?

A Debrecen–Honvéd meccs után a szokásoknak megfelelően azon nyomban kisorsolták a következő forduló, immár a nyolcaddöntő párosítását a Magyar Kupában. Érdekesség, hogy a másik debreceni csapat, a DEAC ott van a mezőnyben, miután a legjobb 32 között 1-0-lal kiverte a BVSC-t. A nyolcaddöntőben sincs lehetetlen dolga, hiszen ismét otthon játszik és újra másodosztályú együttes, a Soroksár ellen.

Egyetlen első osztályú párosítás van: a címvédő Paks a Diósgyőrt fogadja. Érdekesség, hogy öt éven belül akár negyedszerre, másképpen zsinórban harmadszorra is összejöhet az FTC–Paks döntő, hiszen a Fradi és a címvédő külön ágra került.

Mol Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása:

  • Budapest Honvéd (NB II)–ESMTK (NB III)
  • ETO FC (NB I)–Videoton (NB II)
  • FC Ajka (NB II)–Kazincbarcika (NB I)
  • Ferencváros (NB I)–Csákvár (NB II)
  • Paksi FC (NB I)–Diógyőr (NB I)
  • MTK Budapest (NB I)–Kecskemét (NB II)
  • Zalaegerszeg (NB I)–Vasas (NB II)
  • DEAC (NB III)–Soroksár (NB II)

Sergio Navarro sajtótájékoztatója:

 

