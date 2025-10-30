Másodosztályú ellenfelet kapott az FTC a kupában, kialakult az ágrajz is

A másodosztályú Budapest Honvéd vendégként, hosszabbítást követően tudta legyőzni a Debrecent az MK 4. körének csütörtök esti zárómérkőzésén, ezzel eldőlt, hogy hét NB I-es klub folytathatja a nyolcaddöntőben. A Magyar Kupa következő játéknapja ugyan csak jövő februárban lesz esedékes, ám a párosításokat már most elkészítették.

A Magyar Kupa-serleg, amelynek megnyeréséért a mostani idényben már csak 16 csapat maradt versenyben (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Kupa: hét élvonalbeli klub maradt állva

Diósgyőr, Paks, Kazincbarcika, ETO FC, Ferencváros, MTK Budapest, Zalaegerszeg – ebben a sorrendben jutottak tovább a Magyar Kupában az NB I csapatai, egy kivétellel az összes, amely még versenyben volt a sorozat 4. fordulóját megelőzően is. Rajtuk kívül hét NB II-es klub (Videoton, Csákvár, Ajka, Kecskemét, Vasas, Soroksár, Honvéd), valamint a harmadosztály képviseletében a debreceni DEAC és a budapesti ESMTK kvalifikálta még magát a következő fordulóba, amelynek hivatalos játéknapja 2026. február 11.

Kispesti öröm Debrecenben, a másodosztályú Honvéd kiejtette a DVSC-t a Magyar Kupa 4. fordulójának zárómeccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Hazai pályán a Ferencváros

Ilyen előzmények után még a játéknapot záró debreceni találkozó után elkészült a folytatás menetrendje. Nemcsak a nyolcaddöntő párosításait húzták ki, hanem kialakultak az ágrajzok is. A címvédő Paksi FC a szintén első osztályú Diósgyőr csapatával találkozik a legjobb 16 között, míg a legtöbbszörös, 24-szeres győztes FTC a másodosztályú Csákvár ellen, vendéglátóként folytathatja. A továbbjutás továbbra is egy mérkőzésen dől majd el.

A párosítások:

Budapest Honvéd (NB II)–ESMTK (NB III)

ETO FC (NB I)–Videoton (NB II)

FC Ajka (NB II)–Kazincbarcika (NB I)

Ferencváros (NB I)–Csákvár (NB II)

Paksi FC (NB I)–Diógyőr (NB I)

MTK Budapest (NB I)–Kecskemét (NB II)

Zalaegerszeg (NB I)–Vasas (NB II)

DEAC (NB III)–Soroksár (NB II)

Érdekesség, hogy a legutóbbi két finálé résztvevője, a Paks és az FTC külön ágra került, azaz adott esetben jövőre is összecsaphat ez a két együttes a kupáért. Az egyik oldalon az Ajka és a Kazincbarcika, valamint a Ferencváros és a Csákvár párharcának győztese játszhatja az egyik elődöntőt az ETO és a Videoton, illetve az MTK és a Kecskemét meccseinek továbbjutójával, míg a másikon a Honvéd–ESMTK, a Paks–Diósgyőr, és a Zalaegerszeg–Vasas, DEAC–Soroksár párharcok győztesei közül kettő ugyancsak a döntőért vívhat majd.