Másodosztályú ellenfelet kapott az FTC a kupában, kialakult az ágrajz is

A másodosztályú Budapest Honvéd vendégként, hosszabbítást követően tudta legyőzni a Debrecent az MK 4. körének csütörtök esti zárómérkőzésén, ezzel eldőlt, hogy hét NB I-es klub folytathatja a nyolcaddöntőben. A Magyar Kupa következő játéknapja ugyan csak jövő februárban lesz esedékes, ám a párosításokat már most elkészítették.
Magyar Kupa: hét élvonalbeli klub maradt állva
Diósgyőr, Paks, Kazincbarcika, ETO FC, Ferencváros, MTK Budapest, Zalaegerszeg – ebben a sorrendben jutottak tovább a Magyar Kupában az NB I csapatai, egy kivétellel az összes, amely még versenyben volt a sorozat 4. fordulóját megelőzően is. Rajtuk kívül hét NB II-es klub (Videoton, Csákvár, Ajka, Kecskemét, Vasas, Soroksár, Honvéd), valamint a harmadosztály képviseletében a debreceni DEAC és a budapesti ESMTK kvalifikálta még magát a következő fordulóba, amelynek hivatalos játéknapja 2026. február 11.
Hazai pályán a Ferencváros
Ilyen előzmények után még a játéknapot záró debreceni találkozó után elkészült a folytatás menetrendje. Nemcsak a nyolcaddöntő párosításait húzták ki, hanem kialakultak az ágrajzok is. A címvédő Paksi FC a szintén első osztályú Diósgyőr csapatával találkozik a legjobb 16 között, míg a legtöbbszörös, 24-szeres győztes FTC a másodosztályú Csákvár ellen, vendéglátóként folytathatja. A továbbjutás továbbra is egy mérkőzésen dől majd el.
A párosítások:
- Budapest Honvéd (NB II)–ESMTK (NB III)
- ETO FC (NB I)–Videoton (NB II)
- FC Ajka (NB II)–Kazincbarcika (NB I)
- Ferencváros (NB I)–Csákvár (NB II)
- Paksi FC (NB I)–Diógyőr (NB I)
- MTK Budapest (NB I)–Kecskemét (NB II)
- Zalaegerszeg (NB I)–Vasas (NB II)
- DEAC (NB III)–Soroksár (NB II)
Érdekesség, hogy a legutóbbi két finálé résztvevője, a Paks és az FTC külön ágra került, azaz adott esetben jövőre is összecsaphat ez a két együttes a kupáért. Az egyik oldalon az Ajka és a Kazincbarcika, valamint a Ferencváros és a Csákvár párharcának győztese játszhatja az egyik elődöntőt az ETO és a Videoton, illetve az MTK és a Kecskemét meccseinek továbbjutójával, míg a másikon a Honvéd–ESMTK, a Paks–Diósgyőr, és a Zalaegerszeg–Vasas, DEAC–Soroksár párharcok győztesei közül kettő ugyancsak a döntőért vívhat majd.
A döntőt május 9-én, szombaton rendezik a budapesti Puskás Arénában.
|MOL Magyar Kupa 4. fordulójának teljes eredménysora
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1-4 (1-1)
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 0-1 (0-0)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 0-1 (0-0)
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3), hosszabbítás után
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1), hosszabbítás után
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 2-1 (1-0)
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 4-0 (3-0)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) 5-1 (2-1)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 0-1 (0-0)
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 3-1 (1-0)
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1), hosszabbítás után