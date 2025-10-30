Nagy meglepetés, hosszabbítás után dőlt el az utolsó nyolcaddöntős kiléte a kupában!

Lesz-e élvonalbeli búcsúzó? Ez volt az NB I-es Debrecen és az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd csütörtöki Magyar Kupa-mérkőzésének nagy kérdése, miután eddigre mind a hét, még versenyben lévő első osztályú klub sikerrel abszolválta a maga találkozóját.
Dzsudzsák-góllal előny a szünetre
Bátran kezdtek a vendégek, de gólhelyzetig nemigen jutottak el az élvonalban 11 játéknap után a harmadik helyen álló Debrecen ellen. Az első lövés már a hazaiaké volt, Álex Bermejo próbálkozott 18 méterről, de a kispestiek kapusa védeni tudott. Kisvártatva Julien Dacosta fejelt a Honvéd kapujára, ám Dúzs Gellért másodszorra is hárított. Kántor Kevin révén a 14. percben megvolt az első kapura tartó lövés a vendégek részéről is, a 22. minutumban viszont a Debrecen megszerezte a vezetést: a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs 15 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtt, 1-0-s előnyhöz juttatva a vendéglátót.
A szünetig már nem változott az állás, debreceni előny birtokában vonulhattak be az öltözőkbe a csapatok.
Egy érvénytelen és egy szabályos Honvéd-találat, hosszabbítás döntött
A térfélcsere után is lendületesen vetette bele magát a játékba a Honvéd, és ennek már meg is lett a jutalma, az 55. percben egyenlített a vendéggárda. Sigér Ákos átadása után Branko Pauljevics vezette a labdát, majd adta volna tovább, ám a hazaiak játékosának lábáról visszapattant. A szerb légiós végül a büntetőterületen belülre érve, 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).
Hamarosan ennél is nagyobb volt az öröm a kispestiek kispadjánál, Kántor közeli lövése után ugyanis úgy tűnt, megszerezte a vezetést a Honvéd. Emelkedett azonban a partjelző zászlaja, majd a videóbíró segítségével a játékvezető, Bognár Tamás is visszanézte az esetet, végül érvénytelenítette a találatot. Gyurcsó Ádám az indítás pillanatában lesen volt.
Mindezek után több csere következett, ám az utolsó percekhez érve még mindig 1-1 állt az eredményközlőn. Ez már nem is változott, így kétszer 15 perces hosszabbítás következett.
Itt a Magyar Kupa-forduló meglepetése, győzött a Honvéd!
Dúzs-kapus a 106. percben óriási bravúrral állta útját Dean Djokic fejesének, és így a debreceni előnyszerzésnek. A 112. minutumban újra rezdült a háló, Zuigéber Ákos talált a kapuba, de akárcsak a Honvéd korábbi vezetőgóljánál, ennél is lest intettek. Maradt az 1-1, de nem sokáig, a 117. percben ugyanis Zuigéber védhetetlenül a kapuba bombázott, ezzel kialakítva a 2-1-es végeredményt.
A Honvéd a második félidőtől mutatott játékának köszönhetően megérdemelten, összességében mégis nagy meglepetésre jutott tovább. A DVSC egyedüli NB I-esként búcsúzott a 32 között.
|A MOL Magyar Kupa 4. fordulójának teljes eredménysora
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1-4 (1-1)
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 0-1 (0-0)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 0-1 (0-0)
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3), hosszabbítás után
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1), hosszabbítás után
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 2-1 (1-0)
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 4-0 (3-0)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) 5-1 (2-1)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 0-1 (0-0)
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 3-1 (1-0)
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1), hosszabbítás után