Nagy meglepetés, hosszabbítás után dőlt el az utolsó nyolcaddöntős kiléte a kupában!

Lesz-e élvonalbeli búcsúzó? Ez volt az NB I-es Debrecen és az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd csütörtöki Magyar Kupa-mérkőzésének nagy kérdése, miután eddigre mind a hét, még versenyben lévő első osztályú klub sikerrel abszolválta a maga találkozóját.

A piros-fekete csíkos mezben szereplő Honvéd Debrecenben vendégeskedett a Magyar Kupa 4. fordulójának utolsó meccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Dzsudzsák-góllal előny a szünetre

Bátran kezdtek a vendégek, de gólhelyzetig nemigen jutottak el az élvonalban 11 játéknap után a harmadik helyen álló Debrecen ellen. Az első lövés már a hazaiaké volt, Álex Bermejo próbálkozott 18 méterről, de a kispestiek kapusa védeni tudott. Kisvártatva Julien Dacosta fejelt a Honvéd kapujára, ám Dúzs Gellért másodszorra is hárított. Kántor Kevin révén a 14. percben megvolt az első kapura tartó lövés a vendégek részéről is, a 22. minutumban viszont a Debrecen megszerezte a vezetést: a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs 15 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtt, 1-0-s előnyhöz juttatva a vendéglátót.

A szünetig már nem változott az állás, debreceni előny birtokában vonulhattak be az öltözőkbe a csapatok.

Egy érvénytelen és egy szabályos Honvéd-találat, hosszabbítás döntött

A térfélcsere után is lendületesen vetette bele magát a játékba a Honvéd, és ennek már meg is lett a jutalma, az 55. percben egyenlített a vendéggárda. Sigér Ákos átadása után Branko Pauljevics vezette a labdát, majd adta volna tovább, ám a hazaiak játékosának lábáról visszapattant. A szerb légiós végül a büntetőterületen belülre érve, 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

Hamarosan ennél is nagyobb volt az öröm a kispestiek kispadjánál, Kántor közeli lövése után ugyanis úgy tűnt, megszerezte a vezetést a Honvéd. Emelkedett azonban a partjelző zászlaja, majd a videóbíró segítségével a játékvezető, Bognár Tamás is visszanézte az esetet, végül érvénytelenítette a találatot. Gyurcsó Ádám az indítás pillanatában lesen volt.

Mindezek után több csere következett, ám az utolsó percekhez érve még mindig 1-1 állt az eredményközlőn. Ez már nem is változott, így kétszer 15 perces hosszabbítás következett.

Itt a Magyar Kupa-forduló meglepetése, győzött a Honvéd!

Dúzs-kapus a 106. percben óriási bravúrral állta útját Dean Djokic fejesének, és így a debreceni előnyszerzésnek. A 112. minutumban újra rezdült a háló, Zuigéber Ákos talált a kapuba, de akárcsak a Honvéd korábbi vezetőgóljánál, ennél is lest intettek. Maradt az 1-1, de nem sokáig, a 117. percben ugyanis Zuigéber védhetetlenül a kapuba bombázott, ezzel kialakítva a 2-1-es végeredményt.

A Honvéd a második félidőtől mutatott játékának köszönhetően megérdemelten, összességében mégis nagy meglepetésre jutott tovább. A DVSC egyedüli NB I-esként búcsúzott a 32 között.