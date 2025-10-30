Magyar KupaDebrecenBudapest Honvéd

Nagy meglepetés, hosszabbítás után dőlt el az utolsó nyolcaddöntős kiléte a kupában!

Az élvonalbeli Debrecen és a másodosztályú Budapest Honvéd csütörtök esti mérkőzése zárta a hazai kupasorozat 4. fordulóját. A debreceniek Dzsudzsák Balázs góljával már az első félidőben előnybe kerültek, majd a kispestiek a második 45 percben egalizáltak. A rendes játékidő 1-1-es eredménye után hosszabbítás döntött, végül Zuigéber Ákos találatával a vendégek 2-1-re nyertek, így bejutottak a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 22:39
Százhúsz percen át küzdöttek a csapatok, végül a piros-feketében szereplő Honvéd jutott be a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lesz-e élvonalbeli búcsúzó? Ez volt az NB I-es Debrecen és az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd csütörtöki Magyar Kupa-mérkőzésének nagy kérdése, miután eddigre mind a hét, még versenyben lévő első osztályú klub sikerrel abszolválta a maga találkozóját. 

A piros-fekete csíkos mezben szereplő Honvéd Debrecenben vendégeskedett a Magyar Kupa 4. fordulójának utolsó meccsén
A piros-fekete csíkos mezben szereplő Honvéd Debrecenben vendégeskedett a Magyar Kupa 4. fordulójának utolsó meccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

 

Dzsudzsák-góllal előny a szünetre

Bátran kezdtek a vendégek, de gólhelyzetig nemigen jutottak el az élvonalban 11 játéknap után a harmadik helyen álló Debrecen ellen. Az első lövés már a hazaiaké volt, Álex Bermejo próbálkozott 18 méterről, de a kispestiek kapusa védeni tudott. Kisvártatva Julien Dacosta fejelt a Honvéd kapujára, ám Dúzs Gellért másodszorra is hárított. Kántor Kevin révén a 14. percben megvolt az első kapura tartó lövés a vendégek részéről is, a 22. minutumban viszont a Debrecen megszerezte a vezetést: a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs 15 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtt, 1-0-s előnyhöz juttatva a vendéglátót.

A szünetig már nem változott az állás, debreceni előny birtokában vonulhattak be az öltözőkbe a csapatok.

 

Egy érvénytelen és egy szabályos Honvéd-találat, hosszabbítás döntött

A térfélcsere után is lendületesen vetette bele magát a játékba a Honvéd, és ennek már meg is lett a jutalma, az 55. percben egyenlített a vendéggárda. Sigér Ákos átadása után Branko Pauljevics vezette a labdát, majd adta volna tovább, ám a hazaiak játékosának lábáról visszapattant. A szerb légiós végül a büntetőterületen belülre érve, 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

Hamarosan ennél is nagyobb volt az öröm a kispestiek kispadjánál, Kántor közeli lövése után ugyanis úgy tűnt, megszerezte a vezetést a Honvéd. Emelkedett azonban a partjelző zászlaja, majd a videóbíró segítségével a játékvezető, Bognár Tamás is visszanézte az esetet, végül érvénytelenítette a találatot. Gyurcsó Ádám az indítás pillanatában lesen volt.

Mindezek után több csere következett, ám az utolsó percekhez érve még mindig 1-1 állt az eredményközlőn. Ez már nem is változott, így kétszer 15 perces hosszabbítás következett.

 

Itt a Magyar Kupa-forduló meglepetése, győzött a Honvéd!

Dúzs-kapus a 106. percben óriási bravúrral állta útját Dean Djokic fejesének, és így a debreceni előnyszerzésnek. A 112. minutumban újra rezdült a háló, Zuigéber Ákos talált a kapuba, de akárcsak a Honvéd korábbi vezetőgóljánál, ennél is lest intettek. Maradt az 1-1, de nem sokáig, a 117. percben ugyanis Zuigéber védhetetlenül a kapuba bombázott, ezzel kialakítva a 2-1-es végeredményt. 

A Honvéd a második félidőtől mutatott játékának köszönhetően megérdemelten, összességében mégis nagy meglepetésre jutott tovább. A DVSC egyedüli NB I-esként búcsúzott a 32 között.

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójának teljes eredménysora
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1-4 (1-1)
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 0-1 (0-0)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 0-1 (0-0)
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3), hosszabbítás után
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1), hosszabbítás után
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 2-1 (1-0)
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 4-0 (3-0)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) 5-1 (2-1)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 0-1 (0-0)
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 3-1 (1-0)
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1), hosszabbítás után

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.