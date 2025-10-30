Keane a tisztelet fontosságáról beszélt, az általa kiemelt Lisztesnek tanácsot is adott

A bajnoki címvédő Ferencváros hazai pályán 4-0-ra nyert a másodosztályú Békéscsaba ellen a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában. Két fiatal játékosnak külön is emlékezetes marad az FTC szerda esti győzelme. A Békéscsaba ellen ugyanis kezdőként debütált a felnőttcsapatban a kapus, Radnóti Dániel, valamint közel másfél év után visszatért Lisztes Krisztián , aki 404 nap után ismét tétmérkőzésen lépett pályára. A zöld-fehérek ír vezetőedzője, Robbie Keane elégedetten értékelt a mérkőzés után.

Robbie Keane elégedett volt az FTC Békéscsaba elleni Magyar Kupa-győzelme után (Fotó: Facebook/Ferencváros)

Robbie Keane ugyanezt várja el az MTK ellen is az FTC játékosaitól

Keane szerint jól reagált a csapat arra, amit korábban mondott nekik, és profi teljesítményt nyújtottak.

– Nagy intenzitással játszottak a srácok. Tiszteletet mutattunk az ellenfél felé, ami mindig fontos. A bajnokságban még javítanunk kell az előző, ZTE-től elszenvedett vereség után – kezdte mondandóját az ír edző, aki név szerint is kiemelt néhány játékost a 4-0-s siker után. – Szerintem Madarász lenyűgözően szállt be, Lisztesen is látszódott, hogy az egy az egy elleni szituációkban nagyon jó volt, nyilván neki kell még egy kis idő, mert jó rég volt, hogy játszott. Radnóti is végig olyan volt, mintha már 50 meccset játszott volna.

Úgy gondolom, hogy kupák terén nagyon is jól teljesítünk, de ugyanezt az energiát, ugyanezt a teljesítményt várom el a hétvégén is egy kemény ellenfél ellen

– nyilatkozta Keane a Fradi.hu-nak, aki a több hónap kihagyás után pályára lépő Lisztes Krisztiánnak is adott egy tanácsot a pályára lépés előtt.