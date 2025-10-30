Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

FerencvárosRobbie KeaneLisztes KrisztiánBékéscsabaMagyar Kupa

Keane a tisztelet fontosságáról beszélt, az általa kiemelt Lisztesnek tanácsot is adott

A Ferencváros szerda este a Békéscsaba ellen lépett pályára a labdarúgó Magyar Kupában, és a 4-0-s győzelme után bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane szerint profi teljesítményt nyújtottak a játékosai, és ugyanezt a hozzáállást várja el a hétvégi, MTK elleni örökrangadón is az ír szakember. A rekordbajnoknál hosszú kihagyás után lépett pályára Lisztes Krisztián, akivel Keane is elégedett volt, bár a Fradi edzője szerint még idő kell a húszéves játékosnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 7:06
Robbie Keane győzelemnek örülhetett a kupában (Fotó: Facebook/Ferencváros/Molnár Ádám)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bajnoki címvédő Ferencváros hazai pályán 4-0-ra nyert a másodosztályú Békéscsaba ellen a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában. Két fiatal játékosnak külön is emlékezetes marad az FTC szerda esti győzelme. A Békéscsaba ellen ugyanis kezdőként debütált a felnőttcsapatban a kapus, Radnóti Dániel, valamint közel másfél év után visszatért Lisztes Krisztián , aki 404 nap után ismét tétmérkőzésen lépett pályára. A zöld-fehérek ír vezetőedzője, Robbie Keane elégedetten értékelt a mérkőzés után.

Robbie Keane elégedett volt az FTC Békéscsaba elleni Magyar Kupa-győzelme után
Robbie Keane elégedett volt az FTC Békéscsaba elleni Magyar Kupa-győzelme után (Fotó: Facebook/Ferencváros)

Robbie Keane ugyanezt várja el az MTK ellen is az FTC játékosaitól

Keane szerint jól reagált a csapat arra, amit korábban mondott nekik, és profi teljesítményt nyújtottak.

– Nagy intenzitással játszottak a srácok. Tiszteletet mutattunk az ellenfél felé, ami mindig fontos. A bajnokságban még javítanunk kell az előző, ZTE-től elszenvedett vereség után – kezdte mondandóját az ír edző, aki név szerint is kiemelt néhány játékost a 4-0-s siker után. –  Szerintem Madarász lenyűgözően szállt be, Lisztesen is látszódott, hogy az egy az egy elleni szituációkban nagyon jó volt, nyilván neki kell még egy kis idő, mert jó rég volt, hogy játszott. Radnóti is végig olyan volt, mintha már 50 meccset játszott volna. 

Úgy gondolom, hogy kupák terén nagyon is jól teljesítünk, de ugyanezt az energiát, ugyanezt a teljesítményt várom el a hétvégén is egy kemény ellenfél ellen

– nyilatkozta Keane a Fradi.hu-nak, aki a több hónap kihagyás után pályára lépő Lisztes Krisztiánnak is adott egy tanácsot a pályára lépés előtt.

Lisztes Krisztián ideális meccse a visszatérésre

A magyar focista legutóbb még a Frankfurt tartalékcsapatában szerepelt tavaly szeptemberben, azóta nem volt tétmeccse. Lisztes ősszel került vissza a Fradihoz, ahol egyelőre az erőnlétén dolgoztak.

– Egy egészséges drukk volt bennem, nem kerültek el a sérülések, szóval nagyon boldog vagyok, hogy végre játéklehetőséghez tudtam jutni, és felépültem. Egy ilyen hosszú sérülést azért nem lehet öt perc alatt magam mögött hagyni.

Dolgoznom kell nagyon sokat, hogy visszajöjjön a kondim, és ez nem lesz könnyű. Szerintem látszódott a meccsen is, hogy küszködtem magammal nagyon

 – mondta el Lisztes, akinek nagyon jól esett a szurkolók fogadtatása, de szerinte a Ferencvárosba mindig haza jön az ember. 

Lisztes Krisztián hosszú idő után lépett pályára a Ferencvárosban.
Lisztes Krisztián hosszú idő után lépett pályára a Ferencvárosban (Fotó: Csudai Sándor)

– Háromgólos előnyben álltam be, ilyenkor kell az edzőnek is játszania a posztokkal, megnézni, hogy ki hol teljesít a legjobban. Ahova éppen berak az edző, ott szeretnék teljesíteni. 

Most arra koncentrálok, hogy százszázalékos állapotba kerüljek, és azután beszélhetünk arról, melyik lesz az én posztom a csapatban

 – mondta a Frankfurt kölcsönjátékosa, aki szerint innentől bármikor számíthat rá Robbie Keane, aki azzal az utasítással küldte pályára, hogy mutassa meg, mit tud, próbálja az egy az egy elleni játékot. – Ezt próbáltam teljesíteni, úgy gondolom, sikerrel. Szerintem ez egy ideális meccs volt a visszatérésre.

A MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőinek párosítását csütörtök este sorsolják ki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu