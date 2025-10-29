„Nyomokban tartalmazott futballt” – az NB I-es edző leszólta az övét sarokba szorító kiscsapatot + videó

Alaposan megszenvedett a továbbjutásért a Kazincbarcika a három osztállyal alacsonyabban jegyzett Kelen SC otthonában. Kuttor Attila csapata, mint az alábbi felvételen látható, csak a hajrában csikarta ki az 1-0-s győzelmet amatőr ellenfelével szemben.

Az égiek Kuttor Attila csapatával voltak, Eleke Blessing Chibuike szerencsés gólt szerzett. Fotó: KBSC

Kuttor Attila odaszólt

Ellentmondásosan értékelt az NB I-es csapat vezetőedzője, aki a mérsékelt teljesítményt nyújtó saját csapata helyett inkább az ellenfelet kritizálta.

– Nem számítottam nagyobb arányú győzelemre, és nem látszott az osztálykülönbség.

Fogalmazhatnék úgy, hogy a mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt. Nem fogom semmire, de teljesen alkalmazkodnunk kellett mindenhez, ami a hazaiaknak idézőjelben a sajátja volt.

Nem voltunk jobbak ebben a játékban, nem is hívnám futballnak. Nagyon brusztos, ütöm-verem-vágom volt a mérkőzésen, a lényeg, hogy sikerült kivívnunk a továbbjutást – fogalmazott nem túl sportszerűen az M4 Sportnak Kuttor Attila, aki elismerte, könnyen torkolhatott volna hosszabbításba a mérkőzés.

Kimaradt a büntető

A győzelmet érő találatot a 85. percben szerezte a Kazincbarcika, amelyet megint Eleke mentett meg. A nigériai csatár az előző fordulóban Iváncsán a 98., most a Kelen ellen – egy szerencsésen elé pattanó labdát a léc alá lőve – a 85. percben lőtte tovább a borsodiakat.

Emellett a meccs kulcsmomentuma az volt, hogy az elején 0-0-nál a kis csapat kihagyott egy büntetőt: Kádár Máté lövését kiütötte Gyollai Dániel.

– Ha a tizenegyest berúgták volna, dupla hideg zuhanyként hatott volna. Dani (Gyollai Dániel – a szerk.) megmentette a csapatot, valamint talán saját magát is. Nem akarom a pályára fogni, de nehéz volt rajta kivitelezni lapos passzos támadásokat. A továbbjutás meglett, ez a lényeg – összegzett kicsit panaszkodva Berecz Zsombor, a KBSC középpályása.

Simon Ákos, a Kelen SC vezetőedzője nem keresett kifogásokat a kihagyott büntetőre sem.

Bíztunk benne, hogy meglepetést tudunk okozni. A sansz is megvolt rá, gyorsan kaptunk egy büntetőt, amivel sajnos nem tudtunk élni. Le a kalappal a csapat előtt, óriásit dolgoztak a játékosok. Sokkal jobb erőkből álló csapattal találkoztunk, így is nagyon büszkék vagyunk.

Nagy erőket mozgósítottak

Tény, hogy a Nyíregyházát az NB I-ben idegenben 1-0-ra verő kezdőcsapatból mindössze hárman futottak ki a pályára a kezdősípszókor a Kelen SC otthonában, az élvonalban a 9. helyen álló Kazincbarcika így is komoly játékerőt képviselt Gyollaival, Kártikkal, Slogarral, s később Könyvest, Rasheedet, Bereczet és Ubochioma Meshackot is bevetette a továbbjutás érdekében... Szombaton a Puskás Akadémia elleni bajnokin többre lesz szükség, s vélhetően a Magyar Kupa következő fordulójában is, már a legjobb nyolc közé jutásért.