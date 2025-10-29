labdarúgó magyar kupakuttor attilaKelen SCKazincbarcika SC

„Nyomokban tartalmazott futballt” – az NB I-es edző leszólta az övét sarokba szorító kiscsapatot + videó

Az NB I-es Kazincbarcika nagy nehézségek árán, Eleke a 85. percben szerzett góljával 1-0-ra győzött a Kelen SC vendégeként, és továbbjutott a labdarúgó Magyar Kupában. A vármegyei első osztályú csapat a mérkőzés elején büntetőt hibázott, Kádár Máté lövését kiütötte Gyollai Dániel. Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője kritizálta a három osztállyal alacsonyabban jegyzett ellenfél játékstílusát, szerinte a mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt. A középpályás Berecz Zsombor úgy véli, dupla hideg zuhanyként hatott volna, ha hátrányba kerül az első osztályú együttes.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 29. 20:38
Kuttor Attila Budapest, 2025. október 29. Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Kelen SC - Kolorcity Kazincbarcika SC mérkőzésen a Kelen SC budapesti sporttelepén 2025. október 29-én. MTI/Bodnár B
Kuttor Attila nem volt rózsás kedvében a kupameccs után Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alaposan megszenvedett a továbbjutásért a Kazincbarcika a három osztállyal alacsonyabban jegyzett Kelen SC otthonában. Kuttor Attila csapata, mint az alábbi felvételen látható, csak a hajrában csikarta ki az 1-0-s győzelmet amatőr ellenfelével szemben. 

Az égiek Kuttor Attila csapatával voltak, Eleke Blessing Chibuike szerencsés gólt szerzett
Az égiek Kuttor Attila csapatával voltak, Eleke Blessing Chibuike szerencsés gólt szerzett. Fotó: KBSC

Kuttor Attila odaszólt

Ellentmondásosan értékelt az NB I-es csapat vezetőedzője, aki a mérsékelt teljesítményt nyújtó saját csapata helyett inkább az ellenfelet kritizálta.

– Nem számítottam nagyobb arányú győzelemre, és nem látszott az osztálykülönbség.

Fogalmazhatnék úgy, hogy a mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt. Nem fogom semmire, de teljesen alkalmazkodnunk kellett mindenhez, ami a hazaiaknak idézőjelben a sajátja volt.

Nem voltunk jobbak ebben a játékban, nem is hívnám futballnak. Nagyon brusztos, ütöm-verem-vágom volt a mérkőzésen, a lényeg, hogy sikerült kivívnunk a továbbjutást – fogalmazott nem túl sportszerűen az M4 Sportnak Kuttor Attila, aki elismerte, könnyen torkolhatott volna hosszabbításba a mérkőzés.

Kimaradt a büntető

A győzelmet érő találatot a 85. percben szerezte a Kazincbarcika, amelyet megint Eleke mentett meg. A nigériai csatár az előző fordulóban Iváncsán a 98., most a Kelen ellen – egy szerencsésen elé pattanó labdát a léc alá lőve – a 85. percben lőtte tovább a borsodiakat. 

Emellett a meccs kulcsmomentuma az volt, hogy az elején 0-0-nál a kis csapat kihagyott egy büntetőt: Kádár Máté lövését kiütötte Gyollai Dániel.

– Ha a tizenegyest berúgták volna, dupla hideg zuhanyként hatott volna. Dani (Gyollai Dániel – a szerk.) megmentette a csapatot, valamint talán saját magát is. Nem akarom a pályára fogni, de nehéz volt rajta kivitelezni lapos passzos támadásokat. A továbbjutás meglett, ez a lényeg – összegzett kicsit panaszkodva Berecz Zsombor, a KBSC középpályása.

Simon Ákos, a Kelen SC vezetőedzője nem keresett kifogásokat a kihagyott büntetőre sem.

Bíztunk benne, hogy meglepetést tudunk okozni. A sansz is megvolt rá, gyorsan kaptunk egy büntetőt, amivel sajnos nem tudtunk élni. Le a kalappal a csapat előtt, óriásit dolgoztak a játékosok. Sokkal jobb erőkből álló csapattal találkoztunk, így is nagyon büszkék vagyunk.

Nagy erőket mozgósítottak

Tény, hogy a Nyíregyházát az NB I-ben idegenben 1-0-ra verő kezdőcsapatból mindössze hárman futottak ki a pályára a kezdősípszókor a Kelen SC otthonában, az élvonalban a 9. helyen álló Kazincbarcika így is komoly játékerőt képviselt Gyollaival, Kártikkal, Slogarral, s később Könyvest, Rasheedet, Bereczet és Ubochioma Meshackot is bevetette a továbbjutás érdekében... Szombaton a Puskás Akadémia elleni bajnokin többre lesz szükség, s vélhetően a Magyar Kupa következő fordulójában is, már a legjobb nyolc közé jutásért.

Az NB I-es csapatok eredményei a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában:

kedd:

  • DVTK–Szeged (NB II) 2-0

szerda:

  • Kelen SC (vármegyei I. o.)–Kazincbarcika 0-1
  • Martfű (NB III)–Paks 1-4
  • ETO FC–Pilis (vármegyei I. o.) 9-0
  • Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 20.00
  • MTK–Mezőkövesd (NB II) 20.00 

csütörtök:

  • ZTE–Budafok (NB II) 18.00
  • DVSC–Budapest Honvéd (NB II) 20.00

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.