Dzsudzsák Balázs beleszakad, de csúnyán összetörik a nagy álma évről évre

Dzsudzsák Balázs 2020 szeptemberében tért haza Debrecenbe az Egyesült Arab Emirátusokból, amivel lezárta a tizenkét éves légiós karrierjét. Azóta minden évben az egyik nagy célja az, hogy megnyerje a csapattal a Magyar Kupát, többek között azért is, mert a pályafutása elején ugyan háromszor is bajnok volt az NB I-ben a DVSC-vel, de a kupagyőzelem nem jött össze neki.

Dzsudzsák Balázs nagy álma újra szertefoszlott a Honvéd ellen, nem lesz kupagyőztes a Debrecennel. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Pontosabban, Dzsudzsák a Wikipédia-oldala szerint 2008-ban kupagyőztes lett a debreceniekkel, de valójában ő akkor már a PSV Eindhoven játékosa volt, ugyanis az idény felénél Hollandiába igazolt. Mindenesetre ő nem tekint magára kupagyőztesként, korábban így mesélt a nagy álmáról, amit még szeretne véghezvinni a pályafutása lezárása előtt.

– A Debrecennel kupát kell nyernem. Az az egy trófeám még hiányzik. Magyar Kupa-címem még nincs. A Puskás Arénában játszani újra?! Naná, hogy ott akarok lenni és megnyerni végre azt a hiányzó Magyar Kupát! – Dzsudzsák ezt még 2022 novemberében, a válogatottbeli búcsúmeccsén nyilatkozta.

A Debrecen lebőgése újra összetörte Dzsudzsák álmát

A válogatottsági csúcstartó debreceni középpályás álma most már évről évre összetörik. Csütörtök este a Debrecen hosszabbításban kikapott 2-1-re a másodosztályú Honvéd ellen a Magyar Kupa negyedik fordulójában, ezzel eldőlt, hogy Dzsudzsák ebben az idényben sem lesz kupagyőztes. Pedig ő most is mindent megtett, a góljával még vezetett a DVSC, mégis kiesés lett a vége.

Dzsudzsák gólja a Honvéd ellen:

A hazatérése óta hatodszor kellett lenyelnie a keserű pirulát Dzsudzsáknak a Magyar Kupában, amelyben a negyeddöntőnél tovább nem jutott a Debrecennel, tehát igazán közel nem is került a trófea megszerzéséhez.

Így tört össze Dzsudzsák kupaálma évről évre:

2020–2021: kiesés a negyeddöntőben az MTK ellen (1-2), Dzsudzsák-gólpassz

2021–2022: kiesés a 4. fordulóban a Kecskemét ellen (tizenegyesekkel), Dzsudzsák-gólpassz

2022–2023: kiesés a negyeddöntőben a Puskás Akadémia ellen (1-3)

2023–2024: kiesés a nyolcaddöntőben Fradi ellen (tizenegyesekkel)

2024–2025: kiesés a 4. fordulóban a Mezőkövesd ellen (0-1)

2025–2026: kiesés a 4. fordulóban a Honvéd ellen (1-2), Dzsudzsák-gól

Dzsudzsák Balázs el van átkozva a kupában?

A rutinos középpályás decemberben már 39 éves lesz, a szerződése – mint mindig – csak az aktuális idény végéig szól. Dzsudzsák ebben a szezonban szárnyal, az NB I-ben 11 meccsen négy gólja és két gólpassza van, most a Honvéd ellen a kupában is betalált. Ennek ellenére egyre nagyobb kérdés, hogy lesz-e valaha kupagyőztes.