Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Dzsudzsák BalázsMagyar KupaDVSC

Dzsudzsák Balázs beleszakad, de csúnyán összetörik a nagy álma évről évre

Hiába lőtt gólt Dzsudzsák Balázs, a Debrecen így is kiesett a Magyar Kupából a másodosztályú Honvéd ellen. A 109 válogatottságával magyar rekorder 38 éves középpályás korábban elmondta, hogy pályafutása utolsó nagy álma, hogy kupagyőztes legyen a DVSC-vel, ám ez évről évre csúnyán összetörik, pedig Dzsudzsák szemmel láthatóan beleszakad, hogy összejöjjön.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 8:30
Dzsudzsák Balázs el van átkozva a Magyar Kupában Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dzsudzsák Balázs 2020 szeptemberében tért haza Debrecenbe az Egyesült Arab Emirátusokból, amivel lezárta a tizenkét éves légiós karrierjét. Azóta minden évben az egyik nagy célja az, hogy megnyerje a csapattal a Magyar Kupát, többek között azért is, mert a pályafutása elején ugyan háromszor is bajnok volt az NB I-ben a DVSC-vel, de a kupagyőzelem nem jött össze neki.

Dzsudzsák Balázs nagy álma újra szertefoszlott a Honvéd ellen, nem lesz kupagyőztes a Debrecennel
Dzsudzsák Balázs nagy álma újra szertefoszlott a Honvéd ellen, nem lesz kupagyőztes a Debrecennel. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Pontosabban, Dzsudzsák a Wikipédia-oldala szerint 2008-ban kupagyőztes lett a debreceniekkel, de valójában ő akkor már a PSV Eindhoven játékosa volt, ugyanis az idény felénél Hollandiába igazolt. Mindenesetre ő nem tekint magára kupagyőztesként, korábban így mesélt a nagy álmáról, amit még szeretne véghezvinni a pályafutása lezárása előtt.

– A Debrecennel kupát kell nyernem. Az az egy trófeám még hiányzik. Magyar Kupa-címem még nincs. A Puskás Arénában játszani újra?! Naná, hogy ott akarok lenni és megnyerni végre azt a hiányzó Magyar Kupát! – Dzsudzsák ezt még 2022 novemberében, a válogatottbeli búcsúmeccsén nyilatkozta.

A Debrecen lebőgése újra összetörte Dzsudzsák álmát

A válogatottsági csúcstartó debreceni középpályás álma most már évről évre összetörik. Csütörtök este a Debrecen hosszabbításban kikapott 2-1-re a másodosztályú Honvéd ellen a Magyar Kupa negyedik fordulójában, ezzel eldőlt, hogy Dzsudzsák ebben az idényben sem lesz kupagyőztes. Pedig ő most is mindent megtett, a góljával még vezetett a DVSC, mégis kiesés lett a vége.

Dzsudzsák gólja a Honvéd ellen:

A hazatérése óta hatodszor kellett lenyelnie a keserű pirulát Dzsudzsáknak a Magyar Kupában, amelyben a negyeddöntőnél tovább nem jutott a Debrecennel, tehát igazán közel nem is került a trófea megszerzéséhez.

Így tört össze Dzsudzsák kupaálma évről évre:

  • 2020–2021: kiesés a negyeddöntőben az MTK ellen (1-2), Dzsudzsák-gólpassz
  • 2021–2022: kiesés a 4. fordulóban a Kecskemét ellen (tizenegyesekkel), Dzsudzsák-gólpassz
  • 2022–2023: kiesés a negyeddöntőben a Puskás Akadémia ellen (1-3)
  • 2023–2024: kiesés a nyolcaddöntőben Fradi ellen (tizenegyesekkel)
  • 2024–2025: kiesés a 4. fordulóban a Mezőkövesd ellen (0-1)
  • 2025–2026: kiesés a 4. fordulóban a Honvéd ellen (1-2), Dzsudzsák-gól

 

Dzsudzsák Balázs el van átkozva a kupában?

A rutinos középpályás decemberben már 39 éves lesz, a szerződése – mint mindig – csak az aktuális idény végéig szól. Dzsudzsák ebben a szezonban szárnyal, az NB I-ben 11 meccsen négy gólja és két gólpassza van, most a Honvéd ellen a kupában is betalált. Ennek ellenére egyre nagyobb kérdés, hogy lesz-e valaha kupagyőztes.

Ez a siker Hollandiában és Oroszországban is elkerülte, sem a PSV Eindhovennel, sem a Dinamo Moszkvával nem tudta megnyerni a kupát, pedig az utóbbival 2012-ben döntős volt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Na, ez egy jó plakát

Bayer Zsolt avatarja

„Én a Tiszára szavazok…”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu