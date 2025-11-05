Nekiment a kamionnak az M7-esen, de a nagyobb baj csak ezután következett + videó

Jó idő, gyér forgalom, semmilyen körülmény nem indokol balesetet. A külső sávban halad egy kamion, majd a középső sávban érkező kocsi egyszerűen nekimegy hátulról a teherautónak, amely megdobja, aztán az irányíthatatlanul pörgő személyautó eltalálja a mögötte érkező másik autót, kétszer is. Nem kevesebb mint hét másodperc telik el az első ütközés és a roncsok megállása között.

A baleset mögött szinte azonnal hatalmas dugó alakul ki, a szemközti oldalon pedig csak a bámészkodók miatt, vagyis valós ok nélkül lassul be a forgalom, vagyis fantomdugó alakul ki. Egy hiba, rossz döntés, és máris áll a pálya forgalma. Szerencsére nem sérült meg senki komolyabban.

Ezen a felvételen is jól látszik: a követési távolság betartása is nagyon fontos, csak a megfelelő távolság és sebesség megtartása mellett van esély jól és időben reagálni egy olyan nem várt eseményre, mint amilyen ez is volt.