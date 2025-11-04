Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak + videó

Kétszer is büntetőfékezett, majd el akarta kapni a rollerest az agresszív autós + videó

Alighanem verésre készült, azért várta meg a következő sarkon a XVI. kerületben.

2025. 11. 04. 8:11
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok egyik olvasójának sisakkamerája rögzítette az alábbi felvételt. Az e-rollerrel közlekedő beküldő ezt írta: „nem tudom, mi lehetett a baja, ő már piroson jött át a vasúti átjáróban. Valami nem tetszett neki, szabálytalanul megelőzött, majd mikor rádudáltam, begőzölt.”

A videón az látszik, hogy a fiatos kétszer is büntetőfékez a roller előtt, majd elindul a fogócska-bújócska, amiben az autós láthatóan alulmaradt…

„Tudtam, hogy nem szabad megállnom, mivel nem megbeszélni akarja, hanem például leütni, vagy hasonló” – tette hozzá a rolleres. Szerencsére nem került sor tettlegességre, de a jelenet jól mutatja, milyen gyorsan eldurvulhat egy közlekedési helyzet, ha valaki elveszíti az önuralmát.

 

