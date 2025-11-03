autós videóLengyelországautópálya

70 kilométeren át hajtott a forgalommal szemben egy idős nő a lengyel autópályán + videó

Életveszélyes helyzetet idézett elő Lengyelországban a 76 éves sofőr, aki a forgalommal szemben hajtott fel Fiat Seicentójával az S7-es autópálya Varsó felé vezető oldalára.

2025. 11. 03. 10:26
Forrás: Auto Świat
Az idős nő 70 kilométeren keresztül közlekedett rossz irányban, miközben több autós is dudálással és villogással próbálta figyelmeztetni  – írta meg a Bpiautosok.hu az Auto Świat cikke alapján. A lengyel rendőrség közlése szerint a nő egy radomi ismerősétől indult haza, és valószínűleg figyelmetlenségből hajtott fel az autópálya rossz oldalára. Később már ő maga is felismerte, hogy rossz irányba tart, de

elmondása szerint nem talált lehajtót, így kétségbeesetten továbbment.

Több bejelentést is kaptak a hatóságok a veszélyesen közlekedő járműről, ezért útlezárásokat és ellenőrző pontokat állítottak fel, hogy megállítsák. Végül sikerült biztonságosan levezetniük az idős nőt az autópályáról, aki teljesen zavartan viselkedett, és nem értette, hogyan történhetett meg az iránytévesztés.

A rendőrök a helyszínen bevonták a jogosítványát, az ügy pedig a bíróságon folytatódik. A hatóságok szerint óriási szerencse, hogy nem történt frontális ütközés – az eset könnyen tragédiával is végződhetett volna.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

