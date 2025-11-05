Döbbenet: fegyvert fogtak a BL-csapat futballistájára

Destiny Udogie kezdőként 73 percet játszott a Tottenham színeiben a Köbenhavn ellen 4-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-találkozón, ahogy az elmúlt hónapokban is a londoni klub alapemberének számított. Mindez annak ellenére igaz, hogy az olasz válogatott Udogie-t szeptember 6-án fegyverrel fenyegették meg.

A hírek szerint a Tottenham olasz játékosa, Destiny Udogie nem az egyetlen futballista, akit fegyverrel fenyegetett meg a sértődött játékosügynök. Fotó: AFP/Oli Scarff

A Tottenham kiállt játékosa mellett

A BBC nevek említése nélkül már korábban is beszámolt az incidensről, ám egészen mostanáig nem lehetett tudni, hogy melyik futballista szembesült ilyen nehéz helyzettel.