Döbbenet: fegyvert fogtak a BL-csapat futballistájára

A Tottenham kedd este magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott a Köbenhavn ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a londoni klub azonban nem elsősorban ezzel került a hírekbe. A Tottenham hivatalosan megerősítette, hogy olasz futballistája, Destiny Udogie borzalmas helyzettel szembesült nemrég: egy sértődött játékosügynök fegyvert fogott rá.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 9:20
A szeptemberben fegyverrel megfenyegetett Destiny Udogie (Tottenham) teljesítményén nem látszik meg a rémisztő incidens (Fotó: Anadolu via AFP/Rasid Necati Aslim)
Destiny Udogie kezdőként 73 percet játszott a Tottenham színeiben a Köbenhavn ellen 4-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-találkozón, ahogy az elmúlt hónapokban is a londoni klub alapemberének számított. Mindez annak ellenére igaz, hogy az olasz válogatott Udogie-t szeptember 6-án fegyverrel fenyegették meg.

A hírek szerint a Tottenham olasz játékosa, Destiny Udogie nem az egyetlen futballista, akit fegyverrel fenyegetett meg a sértődött játékosügynök
A hírek szerint a Tottenham olasz játékosa, Destiny Udogie nem az egyetlen futballista, akit fegyverrel fenyegetett meg a sértődött játékosügynök. Fotó: AFP/Oli Scarff

A Tottenham kiállt játékosa mellett

A BBC nevek említése nélkül már korábban is beszámolt az incidensről, ám egészen mostanáig nem lehetett tudni, hogy melyik futballista szembesült ilyen nehéz helyzettel.

A Tottenham kedd este közleményben tudatta, hogy Udogie volt az, akire fegyvert fogtak.

Támogatjuk Destiny-t és a családját az incidenst óta, és ez így is marad. Mivel jogi ügyről van szó, ennél többet nem mondhatunk

– áll a klub kommunikációjában.

 

Udogie nem volt egyedül, mást is fegyverrel fenyegettek

Udogie-re a hírek szerint egy sértődött játékosügynök fogott fegyvert, s a BBC cikke alapján egy másik futballista is hasonlóan járt. Sérülés egyik esetben sem történt. 

Szeptember 8-án, két nappal az Udogie-incidens után egy 31 éves férfit letartóztattak, aki aztán óvadék ellenében távozhatott.

 

