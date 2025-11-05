idezojelek
Egyik ruszki, másik ruszki

Semmi alapja nincsen annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük.

Felföldi Zoltán
2025. 11. 05.
Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Október huszonharmadika kapcsán azzal vádolnak bennünket balról, hogy mi, jobboldaliak 1956 elárulói vagyunk, mert nem elég, hogy nem állunk ki Ukrajna mellett, amelyet éppúgy pusztítanak el most az agresszor oroszok, mint minket 1956-ban, de még ráadásul az oroszoknak is szurkolunk. Öntsünk tehát – sokadszor – tiszta vizet a pohárba 1956-tal, az orosz–ukrán háborúval és a jobboldali állásponttal kapcsolatban!

Először is, mind 1944–45-ben, mind 1956-ban nem Oroszország, hanem az Oroszországot és Ukrajnát egyaránt magában foglaló Szovjetunió harcolt ellenünk, szállt meg bennünket;

 az oroszokat, ukránokat és más nemzetiségűeket (kaukázusiak, közép-ázsiaiak) egyaránt a soraiban tudó szovjet Vörös Hadsereg katonái követték el mindazt a szörnyűséget, aminek eredményeként sokan még ma is transzegenerációs traumával élnek. Ők voltak a magyar szóhasználatban a ruszkik. Oroszok, ukránok egyaránt. A statisztikák szerint 1944–45-ben a Vörös Hadsereg katonáinak 52 százaléka volt orosz, 34 százaléka pedig ukrán.

Másodszor, a minket megszálló és 46 évig megszállva tartó Szovjetunió politikai vezetésében is szétszálazhatatlan az orosz és az ukrán száll. Az egyébként grúz nemzetiségű Sztálint a minimum anyai ágon ukrán, kamaszkorától a későbbi Ukrajna területén élt, ott szocializálódott, majd Ukrajnában pártkarriert befutott Hruscsov követte, akinek a konkrét nemzetiségéről, illetve kötődéséről lehet vitatkozni, de nyilván nem véletlenül nem gyermekkorának helyszínét, a Donbaszt ajándékozta az Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársaságnak, hanem a Krím félszigetet az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságnak. A legalább ötven százalékban ukrán Hruscsovot aztán a száz százalékban ukrán Brezsnyev követte, majd Gorbacsov előtt volt még két epizódszereplő, Andropov és Csernyenko, akik közül az utóbbi több forrás szerint szintén ukrán volt. 

A Szovjetunió és a minket megszállva tartó Vörös Hadsereg tehát legalább annyira ukrán képződmény volt, mint orosz.

Ami az oroszoknak való szurkolást illeti, a magyar baloldal továbbra sem érti, hogy a jobboldal nem egy monolit tömb, hanem egy olyan szövetség, amelynek fő kohéziós ereje a hazaszeretet, és amelynek a viszonyítási pontja mindig a magyar érdek. Mi tehát nem szurkolunk senkinek, csak a magyar érdeket tartjuk szem előtt. Arról pedig eltérhetnek a vélemények, hogy – a béke tényén túlmenően – milyen béke, mennyire erős Ukrajna és mennyire erős Oroszország szolgálja a magyar érdeket, vagyis a háború milyen kimenetele lenne legkedvezőbb a Kárpát-medencei magyarság számára.

Lehetnek persze szimpátiák, de a megtámadott ukránokkal való együttérzés mellett a nem kevés történelmi párhuzam miatt ugyanilyen legitim az oroszokkal való szimpatizálás. Ilyen történelmi párhuzam, hogy 1990 után a Szovjetunió felbomlásával az oroszok rengeteg területet vesztettek; hogy sok orosz került kisebbségi sorba, akik különböző mértékű jogfosztást szenvednek el; hogy az eredetileg „kisoroszoknak” nevezett ukránoknak az oroszokról való leválását, külön nemzetként való létrejöttét éppúgy támogatják a nyugati hatalmak, és éppúgy hergelik őket az oroszok ellen, ahogyan a mi nemzetiségeinket támogatták a Habsburgok, és ahogyan ellenünk hergelték őket. 

Szintén nem az ukránokkal való szimpátiát erősíti, hogy tizenkétezer négyzetkilométer volt magyar területet kaptak meg és birtokolnak érdemtelenül, a magyar identitás szempontjából kulcsfontosságú helyeket a munkácsi vártól „Husztnak romvárán” és a Vereckei-hágón át a Tisza forrásvidékéig, és ezekkel együtt nemcsak kétszázezer magyart, hanem a Magyarországhoz mindig hű ruszinokat is, akik önálló ruszin identitását minden eszközzel megszüntetni és őket az ukrán népbe beolvasztani igyekeznek. Azon túlmenően tehát, hogy az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk, ahhoz semmi közünk nincsen, magyarként és a Kárpát-medencéből szemlélve a világot (és ugyan hogyan másként és honnan másként szemlélnénk?) a fentiek alapján nem sok indokunk van, hogy különösebben szurkoljunk az ukránoknak. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az oroszoknak szurkolunk. Nekünk egyik is ruszki, másik is ruszki.

És éppen ebből adódik a fontos különbség 1956-hoz képest. 

Abból, hogy egyik is ruszki, másik is ruszki. Abból, hogy egészen a közelmúltig az orosz és az ukrán leginkább azt jelentette, hogy oroszországi vagy ukrajnai, de valójában (szinte) egy népről volt szó. 

Habár Ukrajna formálisan önálló állam volt 2022-ben, amelyet Oroszország megtámadott, ez a háború valójában két olyan testvérnép közötti háború, amelyek évszázadokig egy országban éltek, közös a történelmük, nagyon hasonló a vallási rítusuk, a nyelvük, a szokásaik.

Ha mindenképpen analógiát kívánunk keresni, akkor az nem a mi 1956-unk, hanem az 1917 és 1922 közötti szovjet–orosz polgárháború a vörösök és a fehérek között, amikor családtagok, szomszédok, barátok gyilkolták egymást, amikor a fehérek a mai ukránokhoz hasonlóan intenzív nyugati segítségben részesültek, de végül a vörösök győztek. A mi 1956-unk nem polgárháború volt, hanem szabadságharc, annak semmi olyan eleme nem volt, ami a mostani belszláv testvérháborúhoz tette volna hasonlatossá. Semmi alapja nincsen tehát annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük, és semmi ellentmondás nincsen abban, ha sajátunként éljük meg 1956-ot, és közben nem csápolunk lelkesen az ukránoknak.

A szerző közgazdász, politológus

