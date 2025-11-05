„Frusztráló” – a Real Madrid korábbi klasszisa Mbappét és Viníciust kritizálta

A Liverpool és a Real Madrid között 1-0-ra végződött BL-rangadó a 61. percben dőlt el: a Szoboszlai Dominik szabadrúgásából érkező beívelt labdát Alexis Mac Allister fejelte be, hat méterről talált a hálóba a középpályás. A hazaiaknál a magyar válogatott csapatkapitánya, a madridiaknál pedig Thibaut Courtois volt csapata legjobbja, a belga kapus nyolc védést mutatott be. Négy fordulót követően immár a Xabi Alonso együttese sem hibátlan, mérlege teljesen megegyezik a liverpooliakéval: három győzelem és egy vereség.

Gólképtelen maradt a Real Madrid a Liverpool ellen. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Sofascore értékelése szerint Kylan Mbappé 7,3-as, Vinícius Júnior pedig 6-os értékelést kapott a Liverpool elleni teljesítményéért. A francia és a brazil támadó is kilencven percet töltött a pályán.

Ennek ellenére azt láthatjuk, hogy egyiküknek sem volt kaput eltaláló lövése a liverpooli Bajnokok Ligája-meccsen. Mbappé még egy kulcspasszt sem osztott ki, Vinícius pedig egy sikeres cselt sem tudott bemutatni. Előbbi hétszer, utóbbi húsz alkalommal vesztett labdát.

Hogyha a másik oldalról közelítjük meg: egy igazi klasszis teljesítményt tett le az asztalra a van Dijk–Konaté belső védő páros, hogy ilyen szinten le tudták zárni a helyet a két madridi sztár előtt.

Liverpool really held Vini Jr. and Kylian Mbappe without a single shot on target between the two of them 😲



A defensive masterclass from Virgil Van Dijk and the Liverpool backline 👏 pic.twitter.com/16usDTAaiq — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2025

Gareth Bale Mbappét és Viníciust kritizálta

A Real Madrid korábbi klasszisa a CBS stúdiójában ült és értékelte a látottakat, frusztrálónak nevezve a helyzetet. A walesi játékos kritizálta a Real Madrid támadóinak az Anfielden mutatott stílusát és teljesítményét. – Hiányzott a szikra, nem láttuk Mbappét és Viníciust, hogy a támadóharmadban megcsinálják a varázslatukat, és visszahoznák a Madridot a meccsbe.

Kicsit csalódás volt, hogy az utolsó harmadban nem igazán volt olyan minőség, amit a Real Madrid játékosaitól elvár az ember

– fogalmazott Gareth Bale, aki azt is elmondta, hogy szerinte mi hiányzott a madridi csapatból: egy csatár a tizenhatoson belül. – Frusztráló, szerintem túlbonyolítják a dolgokat. Néha csak tesztelniük kellene egy védőt, hiszen egyértelműen gyorsabbak, mint bárki más a pályán. De szerintem talán azért nem teszik ezt, mert nincs senki más a tizenhatoson belül, aki a beadásokra várna.