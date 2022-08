Több tíz milliárdos hálózatfejlesztési projekt az Opus Titásztól

Komplex villamoshálózati beruházásokat valósít meg az Opus Titász Zrt, összesen 26,6 milliárd forint értékben. A napelemes rendszerek integrációját biztosító hálózatbővítés költségeinek ötven százalékát a cég biztosítja, a további ötven százaléknak megfelelő 13,3 milliárd forintot pályázati forrásból finanszírozza az Európai Unió és a kormány helyreállítási és ellenálló-képességi eszközének támogatásával a Széchenyi-terv Plusz részeként – olvasható a cég lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Magyarországon is egyre nagyobb szerepe van a napenergia-alapú rendszereknek. A Nemzeti energiastratégia szerint a kitűzött cél, hogy 2030-ra mintegy húsz százalékra növekedjen a megújuló források aránya a hazai villamosenergia-fogyasztásban, a napelemes kapacitások irányzott célszáma 6500 MW – emlékeztetnek.

Mivel az időjárásfüggő megújulóalapú energiatermelés decentralizáltan kapcsolódik a kis- és középfeszültségű, avagy naperőművek esetén a nagyfeszültségű elosztóhálózatokra, emiatt a 2030-ra tervezett beépített naperőművi kapacitás hálózatra csatlakoztatása jelentős bővítést igényel mind az átviteli, mind az elosztói hálózatokon.

A társaság által tervezett beruházások alapot fognak biztosítani a növekvő villamos energia fogyasztói és az időjárásfüggő termelői igények minél hatékonyabb kiszolgálására.

A társaság pályázati anyagának elbírálása alapján 13,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesül, amely a társaság által tervezett beruházás ötvenszázalékos támogatását jelenti. A többlet beruházási finanszírozást, vagyis további 13,3 milliárd forintot az Opus Titász Zrt. biztosítja – írják.

A társaság a finanszírozást többek között Debrecen és Nyíregyháza környéki beruházásokra, az Északnyugati gazdasági övezet hálózatbővítésére, Debrecen Agrár Ipari Parkjához tartozó 132/22 kV-os alállomás létesítésére és hálózatba illesztésére, valamint a Mavir Buj állomás hálózatba illesztésére fordítja. A fejlesztések célja továbbá, hogy a településeken a korszerű hálózati infrastruktúra lehetőséget biztosítson a lakossági naperőművek telepítésére. A beruházások tervezett üteme 2026 áprilisában zárul.

A projektben vállalt összesített kapacitásbővítés 261MW.

„A beruházás több szempontból is jelentős, hiszen amellett, hogy támogatja a stabil energiaellátást és a folyamatosan növekvő fogyasztói igények kiszolgálását, elősegíti a megújuló energiaforrásokra való átállást is. Társaságunk számára kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés és a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása, ezért a kivitelezés során is kiemelt figyelmet fordítunk a természetvédelmi és a minőségszabályozási szempontokra.” – idézi a közlemény Torda Balázst, az Opus Titász Zrt. vezérigazgatóját.

A társaság hálózatfejlesztési ütemtervei alapján a társaság által villamos energiával ellátott csaknem négyszáz település több mint felénél, mintegy 224 településen a 2020–21-es évben 876 darab kis- és középfeszültségű hálózatbővítési, transzformátorcsere, alállomás és nagyfeszültségű vezetéklétesítési projekt valósult meg, az ellátási terület északkelet-magyarországi régiójában.

Borítókép: A beruházás napelemes rendszerek integrációját biztosítja (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)