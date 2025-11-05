Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Orbán BalázspatriótakormányCsehországBabis

Orbán Balázs: Bővül a patrióta tábor Európában!

Újabb ország csatlakozik a patrióta fordulatot megvalósító közép-európai nemzetek sorába: Andrej Babis vezetésével hárompárti koalíció alakít kormányt Csehországban – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 05. 11:59
Forrás: Facebook/Orbán Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs a posztjában kiemelte: a cseh koalíciós program világos és határozott patrióta irányt képvisel. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs. Forrás: Facebook/Orbán Balázs

A legfontosabb célok között szerepel az olcsóbb energia biztosítása, az energiabiztonság növelése, a lakhatási problémák kezelése, valamint a méltányos nyugdíjrendszer és a közbiztonság megerősítése.

Az új kormány zéró toleranciát hirdet az illegális migrációval szemben, és egyértelműen elutasítja az uniós migrációs paktumot, amelyet több közép-európai ország – köztük Magyarország – is veszélyesnek tart az európai identitás és biztonság szempontjából

– fogalmazott Orbán Balázs.

A külpolitikai célok között szerepel, hogy Csehország továbbra is a NATO és az Európai Unió tagja kíván maradni, de az utóbbit belülről akarják megreformálni

– írta.

A program külön kitér a visegrádi együttműködés megerősítésére, valamint a tartós transzatlanti kapcsolatok fenntartására. Emellett a kormányzat fontosnak tartja a baráti viszony megőrzését Izraellel, és a diplomáciai erőfeszítések támogatását az ukrajnai háború békés lezárása érdekében.

Orbán Balázs szerint a Babis-kormány megalakulása újabb lendületet ad az európai patrióták szövetségének, amely a liberális brüsszeli elit politikájával szemben a béke, a nemzeti szuverenitás és az európai versenyképesség helyreállítását tűzte zászlajára.

Üdv a klubban, Babis miniszterelnök úr!

– zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

 

Borítókép: Erősödik a patrióta tábor (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu