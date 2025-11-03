Koalíciós megállapodás született Csehországban

Az új kormány programját a pártok a múlt héten véglegesítették, és pénteken a dokumentumot megküldték a köztársasági elnöknek is. A kabinet személyi összetételét a következő hetekben véglegesítik. Andrej Babis ismételten úgy nyilatkozott:

reméli, hogy az új kormány még karácsony előtt megalakul.

A 200 tagú parlamenti alsóházban, amelynek alakuló ülése röviddel a koalíciós szerződés aláírása után kezdődött, az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. Az ülés a hatályos törvény szerint kétnapos: az első napon a képviselők leteszik az alkotmány által előírt esküt, majd a második napon megválasztják a testület elnökét és alelnökeit.

A három jövőbeni kormánypárt a képviselőház elnöki tisztségére Tomio Okamurát, az SPD elnökét jelölte.