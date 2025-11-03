Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, alapjaiban írhatja át az európai erőviszonyokat, ha jól sikerül Andrej Babis kormányalakítása Csehországban. Koalíciós szerződést írt alá az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, illetve az Autósok pártja. A három párt egyben nyilvánosságra hozta az új cseh kormány programtervezetét is. Az új kabinet, amelynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz. Andrej Babis fogja vezetni, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fognak irányítani.
Koalíciós megállapodás született Csehországban
Koalíciós szerződést írt alá hétfőn Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, illetve az Autósok párt vezetője, Andrej Babis, Tomio Okamura és Petr Macinka.
Az új kormány programját a pártok a múlt héten véglegesítették, és pénteken a dokumentumot megküldték a köztársasági elnöknek is. A kabinet személyi összetételét a következő hetekben véglegesítik. Andrej Babis ismételten úgy nyilatkozott:
reméli, hogy az új kormány még karácsony előtt megalakul.
A 200 tagú parlamenti alsóházban, amelynek alakuló ülése röviddel a koalíciós szerződés aláírása után kezdődött, az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. Az ülés a hatályos törvény szerint kétnapos: az első napon a képviselők leteszik az alkotmány által előírt esküt, majd a második napon megválasztják a testület elnökét és alelnökeit.
A három jövőbeni kormánypárt a képviselőház elnöki tisztségére Tomio Okamurát, az SPD elnökét jelölte.
Borítókép: Orbán Viktor és Andrej Babis (Fotó: AFP)
