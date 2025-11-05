Deutsch Tamás: A nemzetközi bankárhálózat is beállt a budai zsúrpubi mögé

„A belga tulajdonban lévő K&H Bank vezető elemzője is beszállt a nemzeti kormányt támadó kórusba, és nyíltan kimondta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt megszorítócsomagját támogatják” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője emlékeztetett, Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankárhálózat szemét. „Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon” – tette hozzá.

Deutsch Tamás, Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

„A nemzetközi pénzügyi elit pontosan megmondta, mit vár el a következő magyar kormánytól és ennek minden egyes pontja csak arról szól, hogy multiknak jusson több, a magyar emberektől meg vegyenek el” – hangsúlyozta Deutsch Tamás.

A kormánypárti politikus közölte, a „piac” és a Tisza Párt közös programja így néz ki:

csökkenteni a gazdasági támogatásokat,

elvenni a 13. havi nyugdíjat, és elfelejteni a 14. havit,

kivezetni a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,

megszüntetni a 3 százalékos otthonteremtő hitelprogramot,

lefaragni a sport- és kulturális támogatásokat,

és felszámolni a rezsicsökkentést.

Mindezt azért, mert szerintük az állam „túl sokat költ” a magyar családokra és a kisvállalkozásokra – mutatott rá Deutsch Tamás.

Ez az, amit mi soha nem fogunk elfogadni! Nem hagyjuk, hogy a bankok diktáljanak, hogy a magyar emberek zsebéből Brüsszelbe, Ukrajnába és a multikhoz folyjon a pénz

– szögezte le a Fidesz EP-képviselője.

„A bankadót, az extraprofitadót és az árstopokat el akarják törölni – mi meg fenntartjuk. Ők megszorítanának – mi megvédjük a magyar családokat és a magyar nyugdíjasokat – húzta alá.

A nemzeti konzultációval üzenjük meg Brüsszelnek, a nemzetközi bankárhálózatnak és a budai zsúrpubiéknak, hogy nem kérünk a tiszás adókból, nem kérünk a tiszás megszorításokból és nem kérünk a tiszás hazugságokból!

– hangsúlyozta Deutsch Tamás, majd mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére biztatott.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)