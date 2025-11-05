UkrajnaTisza PártbankárhálózatDeutsch Tamásmultik

Deutsch Tamás: A nemzetközi bankárhálózat is beállt a budai zsúrpubi mögé

A nemzetközi bankárhálózat és a Tisza Párt közös programja a magyar emberek zsebéből venne el forrásokat – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője hangsúlyozta, a Fidesz nem engedi a bankok diktálását, és a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdított mindenkit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 11:13
Magyar Péter
„A belga tulajdonban lévő K&H Bank vezető elemzője is beszállt a nemzeti kormányt támadó kórusba, és nyíltan kimondta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt megszorítócsomagját támogatják” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője emlékeztetett, Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankárhálózat szemét. „Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon” – tette hozzá.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője
Deutsch Tamás, Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője

„A nemzetközi pénzügyi elit pontosan megmondta, mit vár el a következő magyar kormánytól és ennek minden egyes pontja csak arról szól, hogy multiknak jusson több, a magyar emberektől meg vegyenek el” – hangsúlyozta Deutsch Tamás.

A kormánypárti politikus közölte, a „piac” és a Tisza Párt közös programja így néz ki:

  • csökkenteni a gazdasági támogatásokat,
  • elvenni a 13. havi nyugdíjat, és elfelejteni a 14. havit,
  • kivezetni a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
  • megszüntetni a 3 százalékos otthonteremtő hitelprogramot,
  • lefaragni a sport- és kulturális támogatásokat,
  • és felszámolni a rezsicsökkentést.

Mindezt azért, mert szerintük az állam „túl sokat költ” a magyar családokra és a kisvállalkozásokra – mutatott rá Deutsch Tamás.

Ez az, amit mi soha nem fogunk elfogadni! Nem hagyjuk, hogy a bankok diktáljanak, hogy a magyar emberek zsebéből Brüsszelbe, Ukrajnába és a multikhoz folyjon a pénz

– szögezte le a Fidesz EP-képviselője.

„A bankadót, az extraprofitadót és az árstopokat el akarják törölni – mi meg fenntartjuk. Ők megszorítanának – mi megvédjük a magyar családokat és a magyar nyugdíjasokat – húzta alá.

A nemzeti konzultációval üzenjük meg Brüsszelnek, a nemzetközi bankárhálózatnak és a budai zsúrpubiéknak, hogy nem kérünk a tiszás adókból, nem kérünk a tiszás megszorításokból és nem kérünk a tiszás hazugságokból!

– hangsúlyozta Deutsch Tamás, majd mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére biztatott.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke


Odrobina Kristóf
Tisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

