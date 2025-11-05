Deutsch Tamás: A nemzetközi bankárhálózat is beállt a budai zsúrpubi mögé

„A belga tulajdonban lévő K&H Bank vezető elemzője is beszállt a nemzeti kormányt támadó kórusba, és nyíltan kimondta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt megszorítócsomagját támogatják” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője emlékeztetett, Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankárhálózat szemét. „Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon” – tette hozzá.
„A nemzetközi pénzügyi elit pontosan megmondta, mit vár el a következő magyar kormánytól és ennek minden egyes pontja csak arról szól, hogy multiknak jusson több, a magyar emberektől meg vegyenek el” – hangsúlyozta Deutsch Tamás.
A kormánypárti politikus közölte, a „piac” és a Tisza Párt közös programja így néz ki:
- csökkenteni a gazdasági támogatásokat,
- elvenni a 13. havi nyugdíjat, és elfelejteni a 14. havit,
- kivezetni a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
- megszüntetni a 3 százalékos otthonteremtő hitelprogramot,
- lefaragni a sport- és kulturális támogatásokat,
- és felszámolni a rezsicsökkentést.
Mindezt azért, mert szerintük az állam „túl sokat költ” a magyar családokra és a kisvállalkozásokra – mutatott rá Deutsch Tamás.
Ez az, amit mi soha nem fogunk elfogadni! Nem hagyjuk, hogy a bankok diktáljanak, hogy a magyar emberek zsebéből Brüsszelbe, Ukrajnába és a multikhoz folyjon a pénz
– szögezte le a Fidesz EP-képviselője.
„A bankadót, az extraprofitadót és az árstopokat el akarják törölni – mi meg fenntartjuk. Ők megszorítanának – mi megvédjük a magyar családokat és a magyar nyugdíjasokat – húzta alá.
A nemzeti konzultációval üzenjük meg Brüsszelnek, a nemzetközi bankárhálózatnak és a budai zsúrpubiéknak, hogy nem kérünk a tiszás adókból, nem kérünk a tiszás megszorításokból és nem kérünk a tiszás hazugságokból!
– hangsúlyozta Deutsch Tamás, majd mindenkit a nemzeti konzultáció kitöltésére biztatott.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)