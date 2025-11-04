Orbán Viktor: A multik, a bankok és a bankárok a Tiszának drukkolnak

„Patrióta barát érkezik Ausztriából” – hívta fel a figyelmet a Harcosok klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: jön Mario Kunasek, Stájerország tartományfőnöke, aki FPÖ-s, a Patrióták európai családjához tartozik. „A szövetségeseink egész Európában egyre erősebbek. Lesz miről beszélnünk” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint tudható, mire készül a Magyar Péter vezette Tisza Párt: adóemelésekre. Forrás: Facebook

A kormányfő úgy fogalmazott:

„A pénzemberek is kijöttek a fényre, a K&H bankkal az élen. A multik, a bankok és a bankárok a Tiszának drukkolnak. Minden és mindenki a helyére kerül. 14. havi nyugdíj törölve. 13. havi nyugdíj visszavágva. Gazdaságfejlesztés leáll. Édesanyák adómentessége visszacsinálva. Rezsicsökkentés nuku. Ez az ő tervük, és ezt a Tiszával akarják kivitelezni. Ne feledd: »A választás után mindent lehet.« Tudjuk, mire készül a Tisza”

– közölte, utalva Tarr Zoltán Tisza-alelnök kiszivárgott nyilatkozatára.

A kormányfő szerint már tudható, mire készül a Tisza, ugyanis kétszázezer magyar adatai Ukrajnába, egy háborús kormány kezébe kerültek. „Már mindenki tudja. A kormánynak minden magyart meg kell védenie, akkor is, ha az ellenzéket támogatja. Az eset rendkívül súlyos és példátlan. Ki kell vizsgálni”– zárta a bejegyzését a miniszterelnök.