A tiszás jelöltek olyanok, mint Columbo felesége – Deutsch Tamás az Igazság órájában + videó

A Józan ész csatorna hétfő reggel újra élőben jelentkezik. Az Igazság órája című műsorban elmondják az igazságot és leleplezik az álhíreket. Az első adásban Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő Németh Balázs vendége.

2025. 11. 03. 7:20
Magyar Péter nem puházik, durvázik, elvtársai a sajátjaik legféltettebb titkát, a személyes adataikat lopták el és adták illetéktelen kezekbe – emlékeztetett Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője az Igazság órája első adásában, miután Magyar Péter újabb adatszivárgási botrányba került. Az európai parlamenti képviselő szerint most már mindenki láthatja, hogy valami nem oké vele.

Deutsch Tamással indult az új műsor, az Igazság órája (Forrás: YouTube)

– Az nem oké, hogy valaki, aki zsarolta a feleségét, erre építi a politikai karrierjét. Az nem lehet, hogy aki a korrupciómentességről beszél, bennfentes kereskedelem gyanújába kerül. Ahogyan az sem, hogy egy gellérthegyi villát csak azért megkapjon, mert megdicsér valami kankalint. A saját hazugságaikban is hazudnak: október 6-án derült ki az első adatszivárgás, majd azt állította, ez hazugság, majd két nap múlva azt mondja, mégis volt, de nem húszezer, majd egy belső vizsgálatuk szerint egy beépített fideszes volt a tettes – sorolta az európai parlament képviselő, hozzátéve, hogy

most pedig kiderült, hogy nem húszezer, hanem az összes, kétszázezer tiszás adatai kerültek ki.

Deutsch megjegyzi, azon sem lepődne meg, ha Magyar Péter a földönkívüliekre fogná ezt a botrányt. Szerinte beszédes, hogy Magyar Péter nem védte meg a sajátjait, és mindez nem maradhat következmények nélkül.

– Az adatvédelem az nem egy magasztos eszme, nem golyófejű értelmiségek játékszere. Minden embernek vannak érzékeny adatai, minden ember maga rendelkezik, kire bízza rá, és akikre rábízza, felelősséggel tartozik érte. Ha nem teszi meg, akkor az adatlopás, és ennek meg kell lennie a jogi következménye, akár büntetőjogi következménye. Egy adat is sok, de itt kétszázezerről van szó, ami az ukránok kezében van – mutatott rá a helyzet súlyosságára.

A baloldali sajtó persze orosz hackertámadásról beszél. – A Tisza Párt 105 képviseljelöltjéről csak beszélnek, de senki sem látta őket. Olyanok, mint Columbo felesége – fűzte hozzá Deutsch Tamás. Meglátása szerint egy jöttment bandát terelgetnek össze a Tiszánál, akikre az ember egy kóbor kutyát sem szívesen bízna. 

– Amikor meg kell védeni hazánkat az illegális migrációtól, vagy a brüsszeli gender-ideológiáktól, és háború megy évek óta, az embert félelem tölti el, hogy a magyar emberek sorsát ezekre a meg nem nevezett emberekre bíznák – jegyezte meg.

Magyar Péter etikai kódexéről elmondták, ha ennek mentén él valóban a Tisza elnöke, akkor Magyar Péter bejelenti hamarosan a visszavonulását, mert minden, amit megfogalmazott, azt ő elkövette. – Pofátlan képmutatás. Az egész magyar közéletet szétverő, terrorizáló, készségszinten gyakorló ember Magyar Péter, aki önmaga nagyszerűségén meghatódva beszél arról, hogy mostantól nem szabad így viselkedni? Majd ha a hibáit elismerve azon változtat, majd utána fogalmazzon meg javaslatokat, hogyan kellene viselkedni – szögezte le a politikus.

Az adásban szó volt arról is, hogy a Tiszánál többkulcsos adóban gondolkodnak, ami szintén brüsszeli elvárás. – De ugyanaz volt a baloldali politikai is, a nyugdíjak megadóztatása már a Bokros idején is paraszthajszálon múlott. És most 10-20 százalékot akarnak elvenni a nyugdíjakból. 

Nekünk erre az a válaszunk, hogy lesz 14. havi nyugdíj 

– szögezte le az EP-képviselő.

Hozzátette, mindez a két világkép közti hatalmas különbséget mutatja.

Arról is beszélt Deutsch Tamás, hogy a Brüsszel-barát lengyel Donald Tusk is vállaltan támogatja a Tiszát, ami mutatja, hogy Magyar Péter pártja is Brüszel leányvállalata. Mint mondta, 

a lengyel példát igyekeznek Magyarországon is meghonosítani, a Soros-hálózat segítségével Varsóból hozzák a lengyel tapasztalatokat arra, hogyan kell szétverni a jogállamiságot.

Jelezte, érdemes megnézni, milyen döntéseket hoz a Tusk-kormány, mert ugyanazt akarják itt is megvalósítani.

Hozzátette, Lengyelország csak azért kapta meg az elmaradt uniós forrásokat, mert Tusk kellően brüsszelita, a jogállamiságnak ehhez semmi köze, hiszen egyetlen jogszabályt sem módosítottak Tusk óta.

Az adás végén szó volt Tölgyessy Péterről is, aki azt mondta, kifogyott a szufla Magyar Péterből. A Fidesz politikusa szerint az elmúlt napok történései remélhetőleg az utolsó, szektás állapotban lévők szemét is kinyitja, hiszen Tölgyessy korábban a Tiszát támogatta, most pedig hangot mer adni kétségeinek, meg is meri fogalmazni azt. 

– Magyar Péterrel semmi nem oké, beteges a gondolkodása, és ezt rászabadította az országra. Járjon többet pszichológushoz, ne az országra borítsa a bajait

 – fogalmazott.

 

 

Borítókép: Deutsch Tamás az Igazság órájában (Forrás: Facebook)


