Orbán Viktor: Ideje, hogy Tusk a saját dolgával törődjön

A miniszterelnök a közösségi oldalán üzent a lengyel kormányfőnek. Orbán Viktor szerint ideje lenne, hogy Donald Tusk a saját dolgával törődjön Magyarország és a magyar kormány támadása helyett.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 01. 12:55
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán reagált Donald Tusk támadásaira . A lengyel kormányfőnek Orbán Viktor megüzente: ideje lenne, hogy a saját dolgával foglalkozzon. 

Orbán Viktor szerint Donald Tusk belpolitikai problémáiról akarja elterelni a figyelmet
Orbán Viktor szerint Donald Tusk belpolitikai problémáiról akarja elterelni a figyelmet 
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Donald Tusk példátlan támadást indított Magyarország ellen. Orbán Viktor ennek kapcsán azonban hangsúlyozta, hogy a lengyel miniszterelnök mindezt azért teszi, mert óriási bajban van odahaza. 

Pártja elvesztette az elnökválasztást, kormánya instabil, és ő maga is lemarad a közvélemény-kutatásokban

– írta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint Donald Tusk Manfred Weberrel „mára már Európa leghangosabb háborús uszítójává vált – mégis kudarcot vall a háborús politikája: Ukrajna kifogy az európai pénzekből, és a lengyel nép belefáradt a háborúba.” 

Nem tud irányt váltani, mert Brüsszel vazallusává tette Lengyelországot. Most pánikba esett, üldözi politikai ellenfeleit és kritizálja Magyarország békepárti álláspontját, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint ez a tény önmagában véve is szomorú, Magyarország és Lengyelország történelmi barátsága pedig egyértelműen jobbat érdemel ennél. Egyúttal leszögezte: Magyarország egy másik utat követ – a béke útját. A magyar nép nem hajlandó Brüsszel vazallusává válni. 

„Ideje, hogy Tusk úr ezt elfogadja – és a saját dolgával törődjön” – zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

