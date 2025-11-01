Orbán Viktor: Ideje, hogy Tusk a saját dolgával törődjön

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán reagált Donald Tusk támadásaira . A lengyel kormányfőnek Orbán Viktor megüzente: ideje lenne, hogy a saját dolgával foglalkozzon.

Orbán Viktor szerint Donald Tusk belpolitikai problémáiról akarja elterelni a figyelmet

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Donald Tusk példátlan támadást indított Magyarország ellen. Orbán Viktor ennek kapcsán azonban hangsúlyozta, hogy a lengyel miniszterelnök mindezt azért teszi, mert óriási bajban van odahaza.

Prime Minister @donaldtusk has launched another attack against Hungary.



He is doing this because he is in big trouble at home. His party lost the presidential election, his government is unstable, and he is trailing in the polls. Together with @ManfredWeber, he has become one of… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 1, 2025

Pártja elvesztette az elnökválasztást, kormánya instabil, és ő maga is lemarad a közvélemény-kutatásokban

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Donald Tusk Manfred Weberrel „mára már Európa leghangosabb háborús uszítójává vált – mégis kudarcot vall a háborús politikája: Ukrajna kifogy az európai pénzekből, és a lengyel nép belefáradt a háborúba.”