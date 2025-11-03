Nemzet HangjaTisza PártbaninformátorunkMagyar Péter

Magyar Péterék az adatszivárgási botrány miatt az előválasztást is eltörölhetik

A Tisza Világ app adatszivárgása miatt válságtanácskozást tartott a Tisza Párt elnöksége. Ennek eredményeit hétfőn délelőtt jelenti be Magyar Péter lapunk értesülései szerint.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 6:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelöltek bemutatásával és az előválasztás meghiúsulásával kapcsolatban is bejelentéseket fog tenni Magyar Péter hétfőn délelőtt – tudta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Radnai Márk

A párt elnökségének dolgozó informátorunk szerint

az újabb adatszivárgás után gyakorlatilag teljesen megroppant a Tisza Világ applikáció körüli bizalom, így pedig elkerülhetetlenné vált a Tisza elnöksége szerint az előválasztás eltörlése.

Informátorunk szerint Magyar Péter azt készül bejelenteni, hogy a párt nem rendez előválasztást, mindezt pedig állítólagos orosz hekkerekkel és külső beavatkozással indokolja majd.

Beavatkozást emleget majd, de a valóság az, hogy a szivárgásokhoz még csak titkosszolgálatok sem kellenek, olyan rossz a rendszer

– jelentette ki a forrásunk.

Elmondása szerint a most nyilvánosságra került adatszivárgást a Tisza Párt elnöksége már korábban érzékelte, ugyanakkor mindenáron megpróbálták eltitkolni, legalább a Nemzet Hangja véleménynyilvánító szavazás befejezéséig.

– El akarták titkolni a szivárgást, hogy ne csökkenjen az aktivisták applikációba vetett bizalma, ugyanis gyakorlatilag a teljes párt erre épült. Ezen keresztül van a szavazás, a szigetek nyilvántartása, az előválasztás is ezen lett volna – emelte ki az informátor.

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

Vasárnap este megírtuk, hogy Deák Dániel információi szerint Magyar Péter azt jelenti be délelőtt, hogy januárra halasztják a jelöltek bemutatóját. Magyar Péter a közösség oldalán közzétett bejegyzésében lényegében az oroszokat és Orbán Viktort teszi felelőssé az applikációból kiszivárgott adatbázis miatt. A posztban közli azt is, hogy hétfőn reggel 9.30-kor részletes tájékoztatást ad a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismerteti a párt vezetőségének azon döntéseit, amelyeket a felhasználók, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltről való döntés kapcsán meghoztak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás adatszivárgás

Hont András: Ha valami baj van, mindig az oroszok a hibásak

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekközel-kelet

Nógrádi György: Nincs win-win megoldás

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A Közel-Keleten több mint hét évtized óta a sokadik tűzszünet vette kezdetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu