Az engedélyek hiánya ellenére kérhetik a vidékfejlesztési kifizetéseket a gazdák

Jelentős engedménnyel segíti az Agrárminisztérium a gazdálkodókat abban, hogy minél előbb forráshoz juthassanak a most záruló Vidékfejlesztési program keretéből is. A tárca ugyanis bizonyos engedélyek beszerzésének határidejét több mint egy évvel kitolta, most pedig azt is lehetővé tette, hogy az érintettek a folyamatban lévő engedélyezések lezárulta előtt beadhassák kifizetési kérelmeiket – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 12:15
A Vidékfejlesztési program 2014 és 2022 közötti időszakában csaknem négyszázezer pályázat kapott támogatást, 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból. Ebből eddig 2803 milliárd forintot már kifizetett a Magyar Államkincstár, a program pedig 2025. december 31-én hivatalosan lezárul. Ezzel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett gazdálkodóknak most különösen fontos a záró kifizetési kérelmekkel kapcsolatos határidők betartása. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága most arra kéri azokat a pályázókat, akik még nem nyújtották be záró kifizetési kérelmüket – például azért, mert a projekt működéséhez szükséges végleges engedélyeik kiadása még folyamatban van –, hogy az engedélyek hiánya ellenére is haladéktalanul nyújtsák be a kérelmeiket. A használatbavételi, működési, vízjogi, hálózati engedélyek kiadása a tapasztalatok szerint ebbe a kategóriába tartozhat.

Az Agrárminisztérium gondoskodik a szükséges szabályozási háttér kialakításáról, hogy az ilyen módon benyújtott kérelmek zökkenőmentesen lezárhatók legyenek, és a jogos támogatások kifizetése se késsen. Nagy István szerint elegendő idő áll a gazdák rendelkezésére, hiszen a hiányzó engedélyeket a kedvezményezettek legkésőbb 2026. december 31-ig pótolhatják.

A magyar kormány társfinanszírozásában megvalósuló program eredményei figyelemre méltóak: több mint 54 ezer mezőgazdasági beruházás valósult meg az egyszerű gépbeszerzésektől a korszerű állattartó telepek fejlesztéséig. Mintegy 1300 élelmiszeripari feldolgozóüzem fejlődhetett, az állattenyésztés területén 3300 fejlesztést valósítottak meg, a kertészetben pedig hatezer hektárral bővült a korszerű zöldség- és gyümölcstermesztés.

A tárca közölte azt is, hogy a könnyítéssel kapcsolatos részletes eljárásrendről a hatóság külön közleményben fog tájékoztatást adni, ami a Kap.gov.hu oldalon lesz elérhető.


 

