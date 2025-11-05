Drága leckét kapott Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt

Az Európai Unió vezetése immár több éve tartja fenn a szankciós politikát Oroszországgal szemben, abban a reményben, hogy ezzel politikai és gazdasági engedményekre kényszeríti Moszkvát. Az eredmények azonban vitathatók: a kontinens gazdasági növekedése lelassult, az orosz energia kiesése, az energiafüggőség és az infláció pedig komoly terheket ró a tagállamokra. Magyarország a kezdetektől fogva a párbeszéd és a békés rendezés fontosságát hangsúlyozza, miközben egyre több közgazdász és elemző hívja fel a figyelmet arra, hogy a kölcsönös megállapodás nemcsak a stabilitást, hanem a gazdasági fellendülést is elősegíthetné. Milyen konkrét gazdasági hatásai voltak eddig az Oroszország elleni szankcióknak az Európai Unióra és különösen Magyarországra? Miért ragaszkodik Brüsszel a büntetőintézkedésekhez, ha azok láthatóan nem hozzák meg a várt eredményt? Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője válaszolt kérdéseinkre.

Vajon miért nem jó a megfizethető orosz energia a gazdasági leépülésben lévő EU-nak? Fotó: AFP

Drága leckét kapott Európa az orosz energiaháborúban

Dornfeld László rámutatott, hogy Európa egy jó része hivatalosan levált az orosz energiahordozókról az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után.

Ez azonban nem több, mint szemfényvesztés, valójában mindegyikük tovább kereskedik az oroszokkal, hol kínai, török és indiai közvetítőkön keresztül, hol fű alatt.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint ezen elkerülőutak pénzbe kerülnek, és végső soron a jelenlegi európai energiaválsághoz hozzájárulnak. Európa ugyanis a háború kitörése óta nem tudott megbízható beszállítót találni az orosz energia valós kiváltására, ennek az árát pedig az európai polgárok fizetik meg. Hiszen az energiaárak növekedése nemcsak a rezsit növeli meg, hanem minden szolgáltatás és áru költségeit is – magyarázta.