Minimálbér 2026: közel a megállapodás, itt vannak a várható számok

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) legutóbbi ülésén közeledtek az álláspontok a tárgyalópartnerek között. A jövő évi minimálbér- és garantált bérminimum-emelés mértékéről szóló megállapodás még nem végleges, de a felek szerint a megegyezés immár elérhető közelségben van.

A helyzetet kontextusba helyezi, hogy a tavalyi megállapodás szerint 2026-ra eredetileg 13 százalékos minimálbér-emelést irányoztak elő, ám az infláció mértéke és a gazdasági környezet időközben jelentősen módosult. Emiatt a felek egyetértettek abban, hogy a korábbi vállalást újra kell tárgyalni. A munkáltatók visszafogottabb növekedést tartanak fenntarthatónak, míg a szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy az emelés reálbér-növekedést hozzon, írja a Világgazdaság.

Közeledhetünk a jövő évi minimálbér- és garantált bérminimum-emelés mértékéről szóló megállapodáshoz Fotó: Magyar Nemzet

Alakul a megállapodás a minimálbérről

A munkaadói oldal az elmúlt hetekben 6–8 százalékos emelést tartott kezelhetőnek, míg a munkavállalói oldal 10–12 százalék körüli növekedést tart szükségesnek. Az álláspontok között fokozatos közeledés volt megfigyelhető. Mészáros Melinda szavai szerint közel lehet a megállapodás, a VKF hétfői ülésén megfogalmazott javaslatokat mindkét oldal egyezteti a következő napokban a saját tagszervezeteivel.

Akkor fogunk visszatérni az asztalhoz, ha a hétfői javaslatok alapján a kormányzati oldal nyilatkozik arról, hogy a szociális hozzájárulási adó csökkentése megvalósulhat-e

– mondta a Liga vezetője.

A tárgyalásokban a szociális hozzájárulási adó csökkentése az egyik kulcsfontosságú tényező. Amennyiben a kormány akár néhány tized százalékponttal mérsékli ezt az adót, az könnyebbé teheti a munkáltatók számára a bérnövekedés kigazdálkodását. Ugyanakkor a kabinet csak akkor kíván állást foglalni, ha láthatóvá válik, mekkora mértékű béremelés körvonalazódik.

Mészáros Melinda szerint mindkét bérelemről nagy vita folyt, a nagyobb véleménykülönbség azonban érthető okokból a garantált bérminimum körül húzódott, mivel sokkal nagyobb kört érint, és jobban függ a piaci folyamatoktól. Újdonság, hogy a garantált bérminimum emelését nem százalékosan, hanem nominálisan, fix összegben tervezik meghatározni, mivel ez átláthatóbb lehet mind a munkavállalók, mind a szakszervezetek számára.