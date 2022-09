A magyar kormány számára kiemelten fontos a hazai és az európai mézpiac védelme

A szomszédunkban dúló háború és az idei aszály ezt az ágazatot sem kímélte. Ezért is fontos, hogy az Agrárminisztérium 2021 elején az Európai Unióban elsőként vezette be a méhészek számára is nyitva álló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert. Az egyedülálló kockázatkezelési eszköz akár 70 százalékban képes pótolni a méhészeti tevékenység során a csatlakozott termelők számára az önhibájukon kívüli okból keletkezett jövedelemkiesésüket