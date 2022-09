A palaolaj az amerikai kitermelők szerint sem ment meg az energiaválságtól

Az amerikai palaolaj- és palagáztermelők nem fogják tudni kisegíteni az uniós szankciók életbelépését követően kieső orosz szállításokkal küzdő európai fogyasztókat iparági vezetők szerint.

Az olajárak ugyan visszaestek az elmúlt hetekben, ám a hamarosan életbe lépő, Oroszországgal szembeni olajembargó könnyen visszájára fordíthatja ezt a folyamatot. A héten ennek a lehetőségére Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter is felhívta a figyelmet, és a palaolajszektor az iparági szereplők szerint nem képes elég gyorsan fokozni a termelést a kieső források pótlására.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az embargóval párhuzamosan a tervek szerint leáll az amerikai stratégiai olajtartalékok értékesítése is, tovább szűkítve a kínálatot. Ugyan a világszerte magas kiskereskedelmi árak mérséklik az olajkeresletet, ám az OPEC és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint ennek ellenére is egyre nőhet a nyersanyag iránti igény. Az IEA szerint az uniós szankciók életbelépése akár 20 százalékkal is visszafoghatja az orosz exportot.

A magas európai gázárak miatt egyre több, hagyományosan gázzal működő erőművet állíthatnak át olajra, ahogy az ipari fogyasztók is lecserélhetik a gázüzemű kohókat olajjal működőre – olvasható a VG cikkében.

Az olaj- és gázexportot maximumra pörgető Egyesült Államok közeledik a kapacitásai határaihoz. Ennek azonban némiképp ellentmond, hogy a járvány előtt az amerikai olajtermelők naponta 13 millió hordóval is fel tudtak hozni a nyersanyagból, míg a múlt heti adatok szerint ezt az ismét növekvő kereslet ellenére csak 12,1 millió hordóig tornászták fel.

Noha az olyan olajóriások, mint a Chevron vagy az Exxon és pár kisebb magánvállalat némiképp igyekszik növelni a termelését, a működő olajfúrótornyok számának növekedése az elmúlt hetekben leállt az Egyesült Államokban, miközben egyre több jel mutat arra, hogy az OPEC sem képes a jelenleginél sokkal több olajat a felszínre hozni.

Borítókép: illusztráció. Olajpala-kitermelő bányagép Észtországban (Fotó: Wikipédia)