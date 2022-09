Felverik az oroszok a bérleti díjakat Szerbiában

Február óta folyamatosan érzékelhető a kiadó lakások árának emelkedése Szerbiában. Az oroszok a háború kezdete óta előszeretettel költöznek a balkáni államba. A kulturális kapcsolat és a két ország közötti normális viszony miatt éri meg nekik Belgrád vagy akár Újvidék. Szerbia ugyanis az Európai Unióval és a többi nyugat-balkáni állammal ellentétben nem vezetett be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen. Nem kell vízum sem nekik a beutazáshoz, így könnyen mozoghatnak a két ország között. Az egyetlen problémát az jelenti, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kereslet a repülőjegyek iránt, ezért azokat nagyon nehezen lehet foglalni, vagy nagyon sokat, akár több ezer eurót kell értük fizetni. Mint arról a V4NA korábban is írt, az EU-s szankciók miatt több orosz IT-cég a szerbekhez tette át a székhelyét, a vállalatok költözése pedig magával hozta, hogy a munkavállalóik is jöttek velük.

Oroszországból és Ukrajnából is a tehetősebbek választották Szerbiát, ők azok, akik ki tudják fizetni az elszálló ingatlanbérleti díjakat. Egy ötven négyzetméteres lakást a korábbi 300 euró helyett már 500 euróért lehet csak kivenni a szerb fővárosban, és ilyen „olcsó” lakást már szinte lehetetlen találni, az orosz átlagbér pedig nem sokkal haladja meg az 500 eurót, az ukránoké pedig ennél még jóval kevesebb.

A szerbek alkalmazkodtak a piaci igényekhez, s a kereslet-kínálati görbét figyelembe véve emeltek az árakon, de ezzel a saját honfitársaik életét is megnehezítették. A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint Belgrádban az átlagfizetés ez év júniusában 93 ezer dinár volt, amely mintegy 800 eurónak felel meg. Ha csak az 50 négyzetméteres kis lakással számolunk, akkor a bér több mint a fele erre megy el, s ehhez jönnek még az infláció miatt megemelkedett rezsiköltségek és élelmiszerárak.

A Sasomange.rs ingatlanközvetítő oldalon böngészve azt láthatjuk, hogy Szerbiában jelenleg 8959 lakás közül lehet választani, ezek közül több mint hétezer Belgrádban van. A kereső alapján adott eredményekből látszik, hogy a szerb fővárosban jelenleg a legtöbb lakást 500 euró feletti áron kínálják havonta. Katarina Kuzmanovic szakértő szerint a koronavírus-járvány elmúlása óta megfigyelhető az emelkedés. Erre tett rá még egy lapáttal a háború.

– Ha az oroszok továbbra is jönni fognak, akkor biztosan emelkednek majd az árak – mondta Kuzmanovic, hozzátéve, hogy nem ritka az sem, hogy a tehetősebb bevándorlók 1500 eurót is fizetnek bérleti díjként egy nagyobb lakásért vagy házért, a lakáshirdetések pedig nem ritkán már oroszul is olvashatók Szerbiában.

Az ország északi részén is megfigyelhető az oroszok jelenléte. Míg Szabadkán pár évvel ezelőtt 80 euróért lehetett bérelni egy 60 négyzetméteres lakást, most a 40 négyzetméteresekért is már több mint 200 eurót kérnek.

Borítókép: Belgrádban egy ötven négyzetméteres lakásért már 500 eurós bérleti díjat is kérhetnek (Fotó: Europress/AFP)