Férfi sneakerek – íme, három modell, ami garantáltan feldobja a mindennapi outfited (X)

1. Adidas Superstar – az örök klasszikus

Ki ne emlékezne a kétezres évek Adidas Superstar-őrületére? Nos, az Adidas ezen modellje rendkívül kelendő volt már az első megjelenésekor is, ez pedig mára sem változott. Ráadásul ez a modell rendkívül jól passzol a mostanság oly divatos retro szettekhez, ezért jóformán kötelező darabnak számít minden férfi ruhatárában. Az Adidas Superstar a hetvenes évek óta borzolja a divatimádók kedélyeit, persze szigorúan pozitív értelemben. Ebből adódóan egy olyan ikonikus lábbelit jelent, amely bizonyára még a következő ötven évben is rendkívül trendinek számít majd. Amennyiben tehát még nem figyel legalább egy pár a saját cipős szekrényünkben, az alábbi linken számtalan variáció közül válogathatunk: https://modivo.hu/c/nok/cipok/sneakerek. Garantáltan nem fogunk csalódni ebben a modellben, hiszen valóban kiállta az idők próbáját. Stílus, kényelem és strapabíróság szempontjából is egyaránt egy első osztályú cipőről beszélhetünk.

2. Nike Air Max – szupermodern stílusosság

A Nike Air Max szintén egy ikonikus modell, amely különféle variációkban kapható. A Nike légpárnás fejlesztése szintén a hetvenes évekhez köthető, amely annyira jól sikerült, hogy szó szerint kisebb roham alakult ki a beszerzésre annak idején. Az Air Max persze azóta rendkívül sokat fejlődött, hiszen a különleges légtalpas technológiát évtizedek óta tökéletesíti a márka. Ezért ha a világ egyik legkényelmesebb cipőjét szeretnénk magunknak megszerezni, akkor egyértelműen a Nike Air Max jelenti majd a legjobb választást. A cipő a sportos és lezser, mindennapi szettekhez is passzol. Viselhetjük akár modernebb outfitekhez, de még lazább retro összeállításokhoz is, például egy mutatós farmerdzsekivel. Az alábbi linken számtalan divatos farmerdzsekit találhatsz ehhez: https://modivo.hu/c/ferfiak/ruhanemu/dzsekik/farmer-dzsekik.

Fotó: Modivo.hu

3. Gant Mc Julien – a laza elegancia mintapéldája

A Gant egy olyan amerikai márka, amely ötvözi az amerikai kényelmet az európai – főleg svéd – stílusossággal és letisztultsággal. Ezáltal születhetett meg egy olyan modell, amely a maga nemében rendkívül elegánsnak számít. A Gant Mc Julien modelleket talán kevesebben ismerik, mint mondjuk a Nike Air Max típust, pedig a férfi sneakerek között ezt is megéri fontolóra vennünk. A dizájn és a formaterv ennél a lábbelinél lehetővé teszi, hogy bátran viselhessük a cipőt még akár zakóhoz is. Persze Gant Mc Julien név alatt is többféle sneakertípus fut, azonban egyvalami közös bennük: a minimalista elegancia, amely minden szetthez tökéletesen mutat. Természetesen ez a modell akár farmerhez is kitűnően passzol a mindennapokra. Persze ehhez nem mindegy, milyen farmert választunk, a következő cikk viszont nagy segítséget jelenthet számunkra ebben: Hogyan találd meg az alkatodhoz legjobb passzoló farmert? Divattippek férfiaknak!

Borítókép forrása: Modivo.hu