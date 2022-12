Kiderült, miért nem írta alá Matolcsy a költségvetés módosítását

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Költségvetési Tanács (KT) december 8-i ülésén tájékoztatta a bizottságot arról, hogy személyesen nem tud a december 27-i ülésen részt venni – számolt be a Világgazdaságnak Kovács Árpád. A háromtagú testület elnöke arról is beszélt: a jegybank elnöke véleményét elmondta a jövő évi költségvetésről, amit a kormány rendeleti úton kíván módosítani.

A Költségvetési Tanács (KT) december 8-i ülése előtt vált biztossá, hogy a költségvetést rendeleti úton kívánja módosítani a kormány, amely ennek ellenére kikérte a tanács véleményt és határozathozatalra szólította fel az adósságszabály betartásával kapcsolatban.

Kovács Árpád, Költségvetési Tanács elnöke úgy fogalmazott: Matolcsy György jegybank elnök – aki külföldi programja miatt nem tudott jelen lenni a december 27-i ülésen – is kifejtette a véleményét, amiben „semmi rendkívüli nem volt”. Emellett a jegybank szakértői munkájának vezetésére Virág Barnabást, a KT alelnökét kérte fel, aki részt vett a döntő tanácskozáson, a dokumentumot viszont nem írhatta alá.

Kovács Árpád beszámolt arról is, hogy az MNB kollégáival, az ÁSZ elemzőivel és a Pénzügyminisztérium munkatársaival folyamatosan együtt dolgoztak, az anyag formálásában nem csak a 27-i ülésen vettek részt. Hozzátette: a dokumentumot Matolcsy Györgynek e-mailen is elküldték. A KT elnöke kijelentette: semmiféle külön vélemény nem volt. Szerinte kritikus anyag készült, mert a többi között a KT arra mutatott rá, hogy a büdzsében dologi kiadások nem emelkednek olyan mértékben, mint ahogy azt a működési költségek növekedése várhatóan szükségessé teszi. A KT véleménye az, hogy a költségvetés így még rendkívüli takarékossági intézkedések mellett is érdemi teljesíthetőségi kockázatokat hordoz.

Természetesen feltételeztük, hogy félreértésre adhat okot, hogy a csapatmunkában, igen feszített, még a karácsonyi napokban is készülő dokumentumot Windisch és jómagam jegyeztük, de ennek nem véleményeltérési okai voltak

– ismételte meg a Költségvetési Tanács elnöke.

Matolcsy György aláírásának hiányát sokan azok után tartották jelzésértékűnek, hogy a jegybank vezetője a parlamenti meghallgatásán komoly kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával szemben.

