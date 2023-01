Minden Dunaferr-dolgozó megkapja a decemberi fizetését a napokban

– Tisztában vagyunk azzal, hogy meghatározó foglalkoztatója a térségnek a Dunaferr, amely ha végleg bezár, akkor az egész régió kerül lehetetlen helyzetbe. A kormány emiatt nem nézheti tétlenül az ott zajló eseményeket – mondta a Világgazdaságnak Czomba Sándor. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára emlékeztetett:

tavaly év végén jelent meg az a kormányrendelet, amely lehetővé tette a felszámolás alatt lévő cégnél a bérek gyors rendezését.

– Ennek köszönhetően karácsony előtt már megkapták a novemberi fizetésük maradék részét a dolgozók, és örömmel jelenthetem be, hogy a napokban valamennyi munkavállalóhoz megérkezik a decemberi is. Ez utóbbit már a bérgarancia-alap teszi lehetővé, ez is mutatja, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz az ott dolgozók érdekében – ismertette az államtitkár.

Czomba Sándor kitért arra is, hogy eddig a hazai munkaerőpiac állja a sarat, azok a létszámleépítések, illetve azok a problémák, amelyek a munkanélküliség számának növekedését vetítették előre néhány hónappal korábban, nem következtek be. Szerinte a munkaerőpiac kifejezetten feszes, a kihívás még mindig inkább az, hogy a munkáltatók továbbra is nehezen találnak megfelelő végzettségű és képzettségű szakembereket.

– Ha volt is egy-egy példa arra, hogy egy adott cég elbocsátotta a munkavállalóit, a munkaügyi regiszterekben már csak töredéke jelent meg, ami azt bizonyítja, hogy az érintettek viszonylag gyorsan, néhány héten belül el tudtak helyezkedni – mondta.

