Történelmi siker: sohasem volt ilyen alacsony az álláskeresők száma

A kis- és középvállalkozásoknak kedvező hírt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be.

Alapjogokért Központ: A mindent kiárusító liberalizmus kora lejárt

A magyar államnak is természetes joga, hogy a nemzetbiztonsági értelemben is jelentős távközlési szektorban is résztulajdonnal rendelkezzen.