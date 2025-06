Akár már holnaptól jóval olcsóbban tankolhatunk

Bármelyik pillanatban bejelentheti a Mol az új árakat. Ugyan a megszokott időpontoktól eltérő lenne ha csütörtökön döntenének, de a változtatás mindenképpen indokolt – írja a Világgazdaság. A lap szerint az sokkal inkább érthetetlen, hogy tegnap miért nem csökkentek az árak, sőt egyáltalán semmiféle döntés nem született, holott menetrend szerint ez hétfőn, szerdán és pénteken esedékes.

Helyette hétfőn és kedden történt áremelés, utóbbi nyugodtan nevezhető rendkívülinek, ugyanis egyáltalán nem szokásos az aznapi árváltoztatás. Mos azonban mégis megtörtént.

A hazai üzemanyagárakat a Brent olajfajta árának változása nagymértékben befolyásolja. Az északi-tengeri termék ára szinte zuhant az elmúlt napokban.

Míg egy héttel ezelőtt csaknem 78 dollárt kellett adni hordójáért, de hétfőn 82 dolláron is állt, a közel-keleti amerikai beavatkozás megnyugtatta a piacot és most 67 dollár alatt forog.

Erre „illene” reagálnia a magyar üzemanyagpiacnak is., már csak a forint árfolyama miatt is. A nyersolaj ára mellett ugyanis a dollár-forint keresztárfolyam alakulása is meghatározó az új üzemanyagár meghatározásakor – írják.

A keddi szokatlan áremelés kompenzálására egy mai, csütörtöki ugyancsak rendkívüli árcsökkentés benne lehet a pakliban. Persze arra is fel kell készülni, hogy a héten még egyáltalán nem indulnak meg lefelé az üzemanyagárak és majd csak a jövő hét hozhat változást, hacsak addig nem történik újabb fordulat.