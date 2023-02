Egyre csak lejjebb és lejjebb minősítik Ukrajnát

Tavaly egymást érték a leminősítések

Már az ukrajnai háborút követő napon leminősítette Ukrajnát a Fitch, és a Moody’s is jelezte már akkor, hogy leminősítési vizsgálatot indít, amely később valóban tovább is rontotta az ország Ukrajna adósbesorolását. Május végén azután az S&P is a rendkívül magas adóskockázatot jelző szintre minősítette vissza keleti szomszédunkat. Az egymást követő leminősítések hatására a Fitch jelezte: sötéten látják térségünk jövőjét, mivel a magas energiaárak nem tesznek jót a növekedésnek.

Borítókép: Segélyként osztott ivóvizet visznek a kelet-ukrajnai Donyeck közelében fekvő Olekszandro-Kalinove lakosai 2023. február 3-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Forrás: MTI/EPA/Szergej Kozlov)