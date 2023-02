Timmermans szerint eljött az idő a tömeges akkumulátorgyártásra Európában

A humán erőforrásokat illetően Timmermans elutasította, hogy leépítésekre volna szükség. „Az autóipar nem kevesebb embert, hanem új tudást igényel” – mondta a holland politikus. Hozzátette azt is, hogy „az igazi kihívást az alkalmazottak átképzése jelenti, mert nem hengerekben, hanem akkumulátorokban és IT-rendszerekben jártas munkaerőre van szükség”.

Európában csak az akkumulátorgyártás területén 800 ezer munkavállalóra van szükség

– jegyezte meg. Arra a felvetésre, hogy a 20-30 éve az autóiparban dolgozó embereknek van-e jövőjük a szektorban, leszögezte, hogy minden foglalkoztatottra szükség lesz a jövőben is. „Már ma is munkaerőhiány jelentkezik, és nem tartom elfogadhatónak, hogy ezt a problémát kizárólag a bevándorlás révén oldjuk meg” – fogalmazott Timmermans, hozzátéve, hogy először is az európai munkavállalókat kell átképezni, akár az 50-55 éven felettieket is, mert ma már – szemben az egykori szénbányák bezárásának időszakával – megvan a lehetőség arra, hogy az embereket az iparágban tartsák.

Borítókép: Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, az európai zöldmegállapodással kapcsolatos munka koordinátora (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)