A Silicon Valley Bank bedőlése nem okozhat a 2008-ashoz hasonló válságot

A Lehman Brothers eseménydús történelme során több súlyos krízist is átvészelt, köztük az amerikai polgárháborút és az 1929-től 1933-ig húzódó nagy gazdasági világválságot. A 2008-as krízist azonban képtelen volt átvészelni: a Lehman piaci értéke közel 75 százalékkal csökkent az év első felében. Több amerikai és külföldi pénzintézet is kísérletet tett a bank megmentésére, a Barclays és a Bank of America részéről még a kivásárlás ötlete is felmerült. Végül a felek között nem született megállapodás, így a Lehman Brothers 2008. szeptember 15-én beszüntette működését.