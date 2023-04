Villany- és gázszámla: könnyű az online ügyintézés az MVM Nextnél (X)

Az online ügyintézés számos olyan kedvező jellemzővel rendelkezik, amelyek miatt mindenkinek érdemes kipróbálnia: bárhonnan és bármikor elérhető már egy okostelefonnal is, ezért a felhasználó lényegében ott és akkor végezheti el rezsiügyekkel kapcsolatos teendőit, ahol és amikor az számára a legalkalmasabb.

Az MVM Next által folyamatosan fejlesztett, gyors és hatékony online ügyintézési felületek egyszerűen, minimális digitális jártassággal is jól használhatók, igénybevételükkel bárki kiaknázhatja az általuk nyújtott kedvező lehetőségeket. Az átlátható, felhasználóbarát kezelőfelületen néhány lépésben, gördülékenyen végezhetők el a földgáz- és villanyszámlával kapcsolatos teendők, miközben a személyes adatok védelme is garantált.

Ezzel együtt a tapasztalatok szerint továbbra is akadnak ügyfelek, akiket visszatart az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer kipróbálásától, hogy attól tartanak, használata túlságosan bonyolult.

Bátorításukra az MVM Next mostantól rövid, közérthető kisfilmekben is szemlélteti a leggyakoribb ügyek elintézésének folyamatát. Az egyes ügytípusokhoz tartozó oldalakon megtekinthető videók végigvezetik a felhasználót az eljáráson, lépésről lépésre pontosan bemutatják annak mozzanatait: hova (és milyen sorrendben) kattintva tud regisztrálni, diktálni és értesítést kérni, a számlázási mód megváltoztatását és a jelleggörbe átállítását igényelni, az éves fogyasztást lekérdezni, illetve részletfizetést kérni.

Az MVM Next az online felületek átláthatóságát és kezelhetőségét elősegítő új tartalmakkal is arra kívánja biztatni valamennyi ügyfelét, hogy kockázat nélkül tegyenek egy kísérletet az elektronikus ügyintézéssel, ezzel ugyanis csak nyerhetnek. A felhasználóknak a rendszer által kínált szolgáltatások és funkciók bővülő köre áll rendelkezésükre, melyek komfortos és időtakarékos megoldást nyújtva könnyíthetik meg a folyamatot, ezért mindenkinek érdemes regisztrálni, és megtapasztalni az online ügyintézés előnyeit.

A könnyű használhatóságot és a megbízható működést a csatlakozott ügyfelek nagy száma is igazolja, hiszen a digitális számlaügyintézési szolgáltatásokra már közel másfél millió regisztrált felhasználó támaszkodik.

Borítókép: illusztráció (Forrás: MVM Next)