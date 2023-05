Előrelépett a kiberbiztonság érdekében az SZTFH

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a Yettel Magyarországgal, a Vodafone Magyarországgal, a 4iG-vel, a kormányzati e-közigazgatásért és informatikáért felelős szervezetével létrehozta a Kiberkoalíciót, amelynek feladata lesz a jövőben elébe menni a technikai fejlődés adta kihívásoknak, illetve az ebből adódó problémák kezelése, szabályozási támogatása. Bíró Marcell, az SZTFH elnöke a megalakulást megelőző beszédében elmondta: Magyarországon az elmúlt időszakban a vállalatok 71 százaléka találkozott a kibertérben történő csalásokkal. Ezeknek a jelentős része zsarolásos támadás. Bíró Marcel szerint a kutatások szerint a jövőben egyre szofisztikáltabbak lesznek az információtechnológiát használó bűnözők, ezért a vállalkozásoknak is egyre felkészültebbnek kell lenniük. Bár javuló tendenciát mutat a megtámadott vállalatok aránya, de még így is meglehetősen magas a szám. Világszinten 760 millió dollárra teszik a zsarolások után kifizetett összeget, itthon nagyjából 250 millió forintról lehet tudni. A védekezés és a piac szabályozása egyre fontosabbá válik. A kiberbiztonságon szeretne folyamatosan javítani az SZTFH, ezért is hozta létre a hazai vezető infokommunikációs vállalatokkal az említett grémiumot.

