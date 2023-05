Tizenháromezer szankció sem elég

Az energiafronton is nagyon jelentős a kapcsolat, Oroszország Kína második legnagyobb olajszállítója és a negyedik legnagyobb LNG-szállítója lett. Igaz, az ilyen mértékű üzletkötés terén az orosz tárgyalási pozíció gyengül, az erős pozícióba kerülő vásárló ugyanis képes az árak befolyásolására. Ugyanakkor mára az is kiderült, hogy az orosz olaj kerülőúton Európába is eljut.