Ömlik Európába az orosz olaj

A Világgazdaság is megírta, hogy India áprilisban napi átlagban 1,94 millió hordó nyersolajat importált Oroszországból. Ez azt jelenti, hogy az Oroszországból érkező szállítmányok először haladták meg a közel-keleti országoktól vásárolt mennyiséget. Az internetes portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva jelezte: az orosz–ukrán háború előtt, a 2021 januárjától 2022 februárjáig tartó időszakban Újdelhi naponta alig több mint 44 ezer hordót importált az oroszoktól. A fegyveres konfliktus kirobbanása után ez a mennyiség meredeken nőni kezdett: tavaly júliusban a behozatal elérte a napi 857 ezer hordót, és azóta is emelkedik, üteme az idén pedig tovább gyorsul.

A Kpler elemzése is rávilágít, hogy a világ legnépesebb országa a jó áron vásárolt orosz olajat feldolgozva exportálja, amivel szép haszonra tesz szert.

India nem ítélte el Moszkvát a háború miatt, ehelyett békére és párbeszédre szólított fel. Ehhez hozzátartozik, hogy a két ország között szoros gazdasági, kereskedelmi és politikai kapcsolat alakult ki. Oroszország évtizedek óta az ázsiai ország legnagyobb haditechnikai beszállítója, és az indiai gyógyszeripari termékek egyik legnagyobb piacának számít. Az indiai külügyminiszter többször is kijelentette, hogy saját országa energiaszükségleteit helyezik előtérbe, így a nyugati győzködés ellenére is szívesen kereskednek Moszkvával. Az orosz energiahordozók másik nagy vásárlója Kína, de több ország is importálja az olcsón kínált orosz olajat – emlékeztetett a Világgazdaság.

A Magyar Nemzet is megírta, hogy már a januári adatok azt mutatták, miszerint Oroszország – egy kisebb átmeneti visszaesést követően – újra annyit exportál, mint korábban. A szankciópártiak alábecsülték Ázsia energiaéhségét és túlbecsülték a nyugati vállalatok jelentőségét.