Csillagászati árakkal kell számolniuk a fiataloknak, akik idén mennek egyetemre

Garzonlakást 150-170 ezer forintért, két hálószobásat 250-350 ezer, három hálószobásat pedig átlagosan 350-500 ezer forintos bérleti díjért lehet kivenni havonta a főváros frekventált területein – fűzték hozzá.

Általánosságban két havi kauciót kérnek a tulajdonosok a beköltözéskor, azonban, ha kisállattal szeretne költözni a bérlő, akkor 3 havi kaucióval érdemes kalkulálni. A vidéki egyetemvárosok közül

Debrecenben akár kétszázezer forint körüli árakkal is lehet találkozni. Szegeden és Sopronban százötvenezer, Pécsen százharmincezer, Miskolcon pedig száztízezer forintos átlagos bérleti díjakat tapasztaltak.

Kiemelték, albérlet keresésnél is fontos, hogy milyenek az ingatlan energetikai paraméterei, és ennek megfelelően mennyi a havi energiafelhasználása. Érdemes meggyőződni a lakás tehermentességéről is, hiszen egy korábban felhalmozott közüzemi hátralék a szolgáltatás lekapcsolásával is járhat.